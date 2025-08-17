Fran Justo: «Hemos ejecutado el mejor partido que hemos podido»

El gallego Fran Justo, entrenador del CD Mirandés, analizaba un partido que se le puso cuesta arriba nada más comenzar con la expulsión. El técnico, que vio el partido en la grada al estar sancionado, no analizaba la roja pero sí el gol anulado en la segunda parte por una falta sobre Víctor Aznar. «La jugada se debe revisar para tener toda la información y poder tomar una decisión. Me parece una jugada complicada y como mínimo merece una revisión. En la expulsión no me quiero mojar porque en el Mirandés no hablamos de los árbitros. En ese momento solo pensaba en cómo reajustar el equipo«.

Del choque, Justo destacaba que «hemos desarrollado bien el plan de partido cuando cambió en el primer minuto. He visto bien al equipo pero cuando el Cádiz refresca el equipo nos cuesta controlar más al Cádiz. Hemos tenido sensación de control luego obligando al Cádiz a hundirse. Teníamos estos jugadores del primer equipo en este partido y entendíamos que debíamos manejar el equipo lo mejor posible«, concluía.