Las alineaciones oficiales del Cádiz - Mirandés

Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Yussi Diarra, Moussa Diakité; de la Rosa, Suso, Ontiveros; Álvaro García Pascual. CD Mirandés Juanpa; Juan Gutiérrez, Pica, Córdoba, Medrano; Marino, Barea; Toni Tamarit, Aarón Martín, Varela; Petit.

Pocas o ninguna sorpresa en el primer once de la temporada en el Cádiz CF. Gaizka Garitano repite la alineación propuesta en el último encuentro de pretemporada, el disputado contra el Córdoba en el Trofeo Carranza. Por lo tanto, Suso y Ontiveros, los dos futbolistas llamados a ser absolutamente diferenciales, son titulares en el choque contra el CD Mirandés. Además, Iker Recio continúa acompañando a Bojan Kovacevic en el eje de la zaga.

En el banquillo del Cádiz están: Fer Pérez, Jorge Moreno, Obeng, Álex Fernández, Roger Martí, Brian Ocampo, David García, Sergio Ortuño, Joaquín González, Marcos Denia, Alfred Caicedo y Raúl Pereira. En la previa del choque, el segundo entrenador amarillo, Patxi Ferreira, ha asegurado que «los experimentos se han acabado y ya empieza lo serio, se lo hemos transmitido a los chicos. A partir de ahora, importa solo el resultado».

Por su parte, el CD Mirandés de Fran Justo presenta un once totalmente novedoso en consecuencia a la revolución llevada a cabo en el presente verano. El banquillo jabato está confeccionado en su totalidad por canteranos.