Inscritos, ok

Había cierta preocupación porque se acercaba la fecha del inicio liguero y el Cádiz CF no se movía en el asunto de las inscripciones. Cierto es que es un problema que afecta a la mayoría de equipos de Primera y Segunda División, pero la cercanía con el duelo contra el CD Mirandés y la movilización del resto de conjuntos dejaba a los amarillos muy atrasados. Sin embargo, y tal como aseguraba el periodista Francisco Jiménez, tanto el presidente cadista, Manuel Vizcaíno, y el vicepresidente, Rafael Contreras, avalaron con cuatro millones de euros las inscripciones de todos los futbolistas disponibles para Gaizka Garitano en la jornada inaugural.

De esta forma, en LALIGA ya aparecen inscritos todas las incorporaciones del mercado de verano. Joaquín González, Suso, Álvaro García Pascual, Sergio Ortuño, Yussi Diarra, Bojan Kovacevic y Jorge Moreno tienen todo en regla para poder participar en el campeonato liguero. Por su parte, otras incorporaciones como David García y Alfred Lenin Caicedo aparecen registrados como jugadores del filial.

Otro movimiento a destacar es que hay tres futbolistas que el año pasado tenían ficha del filial y que este curso ya son parte del primer equipo. Es el caso de Mario Climent, Víctor Aznar y Moussa Diakité. El centrocampista africano pasará a lucir el dorsal 5, mientras que el lateral aterrizado el pasado mes de enero en la Tacita portará el 21, según se puede comprobar en la web oficial de LALIGA.

El que también cambia su número es Iker Recio, que lucía el 21 el pasado curso y este año llevará el 6 a su espalda. Joaquín González, otro recién aterrizado, llevará el 24. Aún aparecen como inscritos Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino y Gonzalo Escalante, considerados descartes del Cádiz, además de un Paquito Mwepu que ya está recuperado pero parece no contar para Gaizka Garitano.

