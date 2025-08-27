Del queso manchego al Gruyère

Lo del Albacete en este arranque liguero está siendo un espectáculo, sobre todo, para el aficionado neutro ya que los pupilos de Alberto González Fernández no paran de encajar goles. Un total de siete ha recibido en dos jornadas en la que los resultados cosechados por el cuadro manchego parecen más propios de fútbol sala que de fútbol once. 4-4 en Almería y 2-3 en el Carlos Belmonte ante el Racing. Todo lo contario que el Cádiz CF, que sumó tres puntos en su estreno ganando por la mínima en casa ante el Mirandés y empató a solo un gol en el campo del Leganés.

El caso es que el Albacete perdió atrás todo lo conseguido en ataque en su debut en el Carlos Belmonte en la campaña 2025-26 en un partido que fue todo un homenaje al fútbol. Sin embargo, la endeblez defensiva, con grandes carencias a balón parado y muchos problemas en las marcas, otorgaron el triunfo al Racing de Santander (2-3) el pasado lunes.

La segunda jornada del próximo rival del Cádiz CF comenzó con la baja de Jesús Vallejo. El central aragonés, ex del Real Madrid, sufrió unas molestias musculares en su pierna izquierda en la sesión de activación que realizó el equipo en la mañana del partido y se decidió no arriesgar con su alineación. Con los dos centrales titulares en el dique seco y tras lo visto en la primera jornada en Almería (4-4), el partido contra el Racing comenzaba con dudas.

Errores de posición y balones mal gestionados dieron al Racing diversas opciones para marcar en los primeros minutos. Ya en el dos Mariño tenía que intervenir con acierto en un cabezazo libre de marca de Salinas en un saque de esquina mal defendido. Muchos problemas mostró el cuadro manchego en las acciones a balón parado, bien trabajadas, obviamente, por su rival.

Uno de los males que más veces se repetían estaban siendo los córners en contra, siempre mal defendidos. En el minuto 57, en una jugada ensayada, el balón le llevaba franco a Andrés Martín, cuyo remate tocaba entre una maraña de piernas de jugadores del Albacete para desorientar totalmente a Mariño y acabar en el fondo de las mallas.

En el minuto 76 llegó otra acción a balón parado, mal defendida, que acaba con gol de Villalibre, pero el asistente levantaba la bandera para señalar fuera de juego. El VAR revisó la jugada y tres minutos después el colegiado daba validez al gol del Racing que igualaba la contienda. El detalle, que la falta señalada por el colegiado era más bien falta del jugador del Racing sobre Lazo.

Otra vez quedó tocado el Alba y en el minuto 82 un centro desde la derecha era aprovechado por un habilidoso Villalibre para poner por delante al Racing. Una locura que el buen juego del Albacete quedaba totalmente empañado por las facilidades defensivas que se vieron en Almería y que se estaban repitiendo ante el Racing.

Los problemas con los centrales y con Jesús Vallejo, cuanto menos con el cartel de dudoso para enfrentarse al Cádiz CF, el técnico Alberto González tendrá que solucionar tanta carencia en la zaga aunque el ataque de su equipo esté dando la cara y no se siga convirtiendo el queso mecánico manchego en uno francés gruyère repleto de boquetes.