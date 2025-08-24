Gaizka no exprime los cambios en el Cádiz CF

Apenas han transcurrido dos jornadas y todavía no se pueden sacar conclusiones, pero si algo queda claro en este inicio de la temporada es que Gaizka Garitano tiene un once más o menos tipo para empezar y que no exprime los cambios.

El entrenador del Cádiz CF no ha utilizado todos sus cambios en los dos primeros encuentros de la temporada ante Mirandés y Leganés, citas que acabaron con victoria y empate del equipo gaditano.

Gaizka Garitano que optó por el mismo once en el Trofeo Carranza (última cita de la pretemporada cadista) y frente al Mirandés en el estreno liguero, únicamente hizo un cambio en la visita a Butarque para jugar ante el Leganés: Sergio Ortuño por Ontiveros. Los diez jugadores restantes fueron los mismos: Víctor Aznar, Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent, Moussa Diakité, Yussi Diarra, Suso, De la Rosa y Ávaro García Pascual.

Sobre esa alineación giró la idea de Gaizka Garitano en este inicio del campeonato, algo más conservador de inicio (tuvo que cambiarlo sobre la marcha y con el resultado en contra) en Leganés ante un recién descendido desde Primera.

En ellos confía el técnico norteño en estos momentos. Prueba de ello es que, a expensas de conocer la plantilla definitiva en estos días, no termina de gastar todas sus sustituciones.

Alfred Caicedo fue uno de los tres cambios del Cádiz CF en Butarque ante el Leganés. ARABA PRESS

Brian Ocampo, el suplente más utilizado

Ante el Mirandés tuvieron minutos Brian Ocampo, Álex, Roger Martí e Isaac Obeng. En la visita a Leganés volvió a contar con oportunidad tras salir desde el banquillo Brian Ocampo y a él se unieron Ontiveros y Alfred Caicedo. Cuatro y tres cambios, quedándose a uno y dos de completar el cupo en las dos primeras citas de la competición liguera.

Brian Ocampo ha sido el suplente más utilizado al entrar en el minuto 67 ante el Mirandés y en el minuto 61 en Leganés. Sustituyó a Ontiveros y De la Rosa, respectivamente. Además en Butarque fue determinante con su gol gracias a un envío de Ontiveros, que ese día también fue suplente y entró por Suso al mismo tiempo que Brian Ocampo sustituyó a De la Rosa.

Otro de los que ha tenido opciones de demostrar sus cualidades ha sido Alfred Caicedo. Entró como recambio en Butarque en el intermedio, ya que Gaizka Garitano recompuso el sistema y el joven defensa ecuatoriano cumplió con creces tras relevar al debutante Sergio Ortuño, que no había jugado en el debut una semana antes.

Menos participación han tenido Álex y Roger Martí, con algo más de diez minutos al entrar por sus compañeros Suso y Álvaro García Pascual.

Testimonial fue la entrada de Isaac Obeng, recambio el onubense De la Rosa, en la prolongación del primer encuentro ante el Mirandés.

Brian Ocampo es el suplente del Cádiz CF con más minutos. ARABA PRESS

Los que todavía no han tenido minutos (más allá de los lesionados y descartados) son jugadores nuevos y en proceso de adaptación como Jorge Moreno, Raúl Pereira, Joaquín González y David García. Gaizka prefiere ir con calma con ellos.

Recordando a Carlo Ancelotti en la gestión de los cambios (el ex entrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil era de los pocos técnicos en Primera que no exprimían los cinco cambios), Gaizka Garitano cuenta por ahora con un grupo pequeño a la espera de los nuevos y necesarios refuerzos.

Al final el abanico deberá abrirse en una temporada tan larga y exigente en LaLiga Hypermotion. Para ello es necesario que el entrenador del Cádiz CF tenga nuevas fichas y una foto final de su plantilla 2025/2026.