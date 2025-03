Las tres etapas de Garitano; de mucho más a mucho menos

El Cádiz CF vuelve a aburrir y es una pena. El once amarillo, alejado del fuego del descenso y de la lucha por el ascenso, sigue compitiendo pero ha pasado a volver a hacerlo como lo hacía no hace mucho, es decir, sin chispa, sin pasión, sin intensidad, sin contagiar a una grada que se va a atragantar de tanto comer pipas mientras ve jugar a un equipo que ya no juega a nada.

Sobra decir que lo más importante se está cerca de conseguir. Garitano vino para apagar un incendio y lo logró casi que al mes de llegar. Lo hizo desde la sobriedad y el trabajo; cerrando la portería y acumulando puntos sin un juego preciosista pero sí efectivo. Sus tres primeros encuentros se convirtieron en una victoria -por la mínima en casa y de penalti- y dos empates. Un juego rácano, pero el necesario para ese momento. Esta forma de jugar le sirvió para lo que en ese instante resultaba primordial: reforzar la moral del grupo, hacerlo fiable, duro. Bajo esas premisas se asentó lo que en podría considerarse la primera etapa de Garitano, la más gris, pero a la vez, la más sensata. Muchos incluso después de esos tres primeros encuentros veían en Garitano una especie de Pellegrino, que tampoco introdujo ningún cambio significativo respecto a lo que hacía su antecesor en el cargo, Sergio González. De hecho, los tres encuentros se ajustaban a lo que se veía ya con Paco López dado que igual que se ganó por la mínima y se empató en dos ocasiones, también se pudo perder. No, esos tres primeros encuentros no fueron una revolución.

Sin embargo, con la llegada del año nuevo el Cádiz CF de Garitano comenzó a mostrar un cambio importante. Gracias a que el equipo había sido eliminado de la Copa del Rey, el cuerpo técnico del vasco contó con una semana más de preparación antes de afrontar el primer encuentro del año en casa ante el Levante donde, a pesar del empate sin goles, ya sí se empezó a ver algo distinto. Efectivamente, comenzaba la segunda etapa de Garitano, la más brillante, la más efectiva, la más ilusionante y divertida.

Las tablas frente al conjunto granota fueron responsables y hasta un poco injusta ya que la primera parte el Cádiz fue valiente y decidido e hizo merecimientos para irse al descanso por delante en el marcador. Ya en la segunda, los amarillos bajaron algo el ritmo y paulatinamente fueron dando por bueno el punto ante un rival con clara vocación de ascenso.

Fue en el quinto partido de Garitano donde el Cádiz da un paso adelante en clave de victoria aunque no sin sufrir unos primeros veinte minutos más que sufridos ante un Eldense que mereció adelantarse en el marcador varias veces. No lo hizo y lo pagó. Tres goles en pocos minutos le dieron al once cadista una ventaja que ya no se malgastaría llegando así el primer triunfo de la era Garitano.

Dentro de esta segunda etapa, el Cádiz CF de Garitano experimenta su gran crecimiento y, por fin, gana dos partidos consecutivos (de verdad) casi un año y medio después al vencer en Carranza 3-1 al Mirandés. La afición comienza a respetar a su nuevo entrenador, que sigue reforzando la cabeza de sus jugadores tras un buen encuentro en Zaragoza donde no se pasa del empate sin goles tras las lesiones de Ocampo y Alcaraz que trastocan el planteamiento inicial que tan buen resultado estaba dando en la primera parte. A continuación, y casi que andando, se golea 5-2 en casa a un Cartagena muerto en lo que es la antesala del mejor encuentro disputado por los hombres de Garitano, el del 2-3 en El Sardinero ante el líder Racing. Esta segunda etapa llega a su momento cumbre y pone punto y final en Santander.

Cambian las sensaciones

Como no puede ser de otro modo, la afición, extasiada tras el gran triunfo en Cantabria, acude al siguiente encuentro en Carranza ante el Castellón con la ilusión por bandera, y también argumentada por todos los buenos motivos que hasta ese momento había dado el equipo. El resultado de toda esta expectación no puede ser más decepcionante. Empate sin goles en un encuentro donde se aprecia que el Cádiz CF ha llegado a su tope tras intentarlo sin suerte en la primera parte y casi que acabar pidiendo la hora en la segunda. Chimpún a la ilusión.

Para reafirmar lo anterior, llegó el desplazamiento a Albacete, donde se manifestó el hundimiento definitivo de un sueño. La goleada encajada en el Carlos Belmonte, donde el equipo se pareció en exceso al desentrenado por Paco López terminó de abrir los ojos a los más ingenuos, esos mismos que volverían a creer tras la engañosa victoria en Málaga una semana después tras un partido que iba derechito al 0-0 y que solo acabó en victoria amarilla tras el paso adelante dado por los de la Costa del Sol, que dejaron una autopista de espacios para la velocidad de Matos, protagonista indiscutible de aquella victoria.

Más aún se llenaron las bolsas rotas de la esperanza una semana después tras el 1-0 al Granada en un encuentro marcado por el error garrafal de Hongla que facilitó el gol de Chris Ramos. Tres puntos más para la permanencia tras 90 minutos de un bodrio mayúsculo que volvió a confundir a la misma gente que se chocó con el muro de la realidad el pasado domingo en Tenerife.

Las tres etapas de Garitano han vuelto a su momento de retorno al principio, a un bucle del que el técnico vasco ha de hacer lo imposible por salir de él para darle a este final de Liga algo de chicha si no quiere ver las gradas de su estadio como un solar llegada la última jornada ante el Oviedo a primeros de junio. Se comenzó jugando desde la seriedad a costa del divertimento para pasarse a identificar a un equipo que acumuló victorias acercándose a un juego vistoso que ha ido retrocediendo hasta el actual, anodino, sin sustancia, sin ideas, triste.