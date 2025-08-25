Suscríbete a
ABC Premium

Cádiz -Albacete

3x1 para el Cádiz -Albacete

El club saca una promoción de entradas con ocasión de un encuentro que se jugará a las cinco en punto de la tarde

Ocampo y su regreso

El cadismo ya sabe lo que es ganar en casa esta temporada.
El cadismo ya sabe lo que es ganar en casa esta temporada. Antonio Vázquez

C. A.

Cádiz

El próximo domingo, 31 de agosto, Cádiz CF y Albacete Balompié disputarán la 3ª jornada de LALIGA Hypermotion a partir de las 17:00 horas.

Para este partido, el club pondrá a disposición de sus socios una promoción de tres entradas al precio de una. Cada abonado podrá acceder a dos promociones en preferencia alta o tribuna alta.

La venta de entradas para este partido estará disponible desde este lunes, 25 de agosto, a las 16:00 horas. Los precios para el encuentro son los siguientes:

Preferencia alta: 50 euros

Preferencia baja: 60 euros

Tribuna alta: 80 euros

Tribuna baja: 95 euros

La plataforma del club estará disponible online en este enlace hasta agotar todo el aforo disponible.

Teléfono de información: 956 00 00 11. El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h; el sábado de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h y el domingo, día del partido, desde las 11:00h hasta el inicio del encuentro.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app