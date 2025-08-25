3x1 para el Cádiz -Albacete

El cadismo ya sabe lo que es ganar en casa esta temporada.

El próximo domingo, 31 de agosto, Cádiz CF y Albacete Balompié disputarán la 3ª jornada de LALIGA Hypermotion a partir de las 17:00 horas.

Para este partido, el club pondrá a disposición de sus socios una promoción de tres entradas al precio de una. Cada abonado podrá acceder a dos promociones en preferencia alta o tribuna alta.

La venta de entradas para este partido estará disponible desde este lunes, 25 de agosto, a las 16:00 horas. Los precios para el encuentro son los siguientes:

Preferencia alta: 50 euros

Preferencia baja: 60 euros

Tribuna alta: 80 euros

Tribuna baja: 95 euros

La plataforma del club estará disponible online en este enlace hasta agotar todo el aforo disponible.

Teléfono de información: 956 00 00 11. El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h; el sábado de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h y el domingo, día del partido, desde las 11:00h hasta el inicio del encuentro.

