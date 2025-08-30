Escalante ya no será el mejor pagado de la plantilla

Bueno, pues ya está. Se acabó. Gonzalo Escalante, el jugador mejor pagado de la plantilla superando el millón de euros al año, ya es pasado en el Cádiz CF. El mediocentro argentino supo jugar bien sus cartas y tras medio año jugando de categoría y aportando lo suyo para mantener en Primera División al segundo Cádiz CF de Sergio González se ganó la extraordinaria renovación que le ha permitido tirarse a la Bartola el resto de tiempo que ha estado vistiendo la elástica amarilla.

Los mejores momentos del centrocampista argentino fueron en esa segunda vuelta de la Liga 22/23 a la que se incorporó tras ser uno de los refuerzos de invierno de un club que lograba por tercer año consecutivo la permanencia en la máxima categoría. Como es sabido, Escalante llegó como cedido por la Lazio, que anteriormente lo tenía prestado en el Cremonese.

Con este breve comunicado, el Cádiz CF informaba de «la rescisión de Gonzalo Escalante, al que le restaba un año de vinculación contractual.

El jugador argentino llegó en 2023, habiendo participado en 65 partidos y anotado 6 goles.

La entidad le agradece su compromiso durante su etapa como cadista y le desea éxitos en su futuro profesional», finaliza la nota de un club que se quita una de las fichas, mejor dicho, la ficha más cara del vestuario.

A sus 32 años, Gonzalo Escalante deja en la retina del cadismo aquella primera etapa en la que jugó más y por los colores del Cádiz CF cuando entonces pertenecía a otra entidad. Sin embargo, fue renovar y firmar hasta 2026 con el conjunto amarillo cuando el ex del Alavés, entre otros, comenzó su deambular por un equipo donde pasó de ser el todo para convertirse en la nada más insignificante para escarnio de una afición que no podía creerse el bajón de rendimiento de un futbolista que ahora busca la jubilación.

Una vez el club gaditano se ha quitado de encima a Escalante, ahora le tocará llegar a un acuerdo con los otros dos descartes que aún siguen en el día a día como son Rubén Sobrino y Rubén Alcaraz.

Más temas:

Cádiz CF