Cádiz
Cádiz
0
0
Albacete
Albacete

LaLiga Hypermotion. Jornada 3 Domingo 31/08 17:00h. Canal Ninguna

Directo CÁDIZ - ALBACETE

Cádiz - Albacete, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 25/26

jornada 3

Sigue toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa de un nuevo partido del conjunto cadista como local aquí, en Canal Amarillo

Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Albacete

La previa del Cádiz - Albacete

El Cádiz busca ganar de nuevo en casa
El Cádiz busca ganar de nuevo en casa l.v.
Rubén López

Rubén López

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Cádiz CF afronta la tercera jornada de Liga del campeonato de Segunda División tras sumar cuatro de seis puntos posibles en un inicio prometedor que debe reafirmar con su segundo encuentro como local.

Los amarillos reciben a un Albacete que aún no conoce la victoria pero que siempre pone las cosas muy difíciles a los amarillos en cada encuentro que disputan. Sigue toda la previa, el choque y las ruedas de prensa del Cádiz - Albacete aquí, en Canal Amarillo.

13:48

«Pensamos que el Cádiz CF puede fichar a quien quiera y no es así»

13:46

Cádiz - Albacete: A confirmar las buenas sensaciones (Previa)

13:45

Dónde ver Cádiz - Albacete: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

13:45

Hola buenas tardes cadistas!! Comenzamos con la previa del Cádiz vs Albacete, saludos de Rubén López

0
