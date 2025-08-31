Directo CÁDIZ - ALBACETE
Cádiz - Albacete, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 25/26
jornada 3
Sigue toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa de un nuevo partido del conjunto cadista como local aquí, en Canal Amarillo
Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Albacete
La previa del Cádiz - Albacete
El Cádiz CF afronta la tercera jornada de Liga del campeonato de Segunda División tras sumar cuatro de seis puntos posibles en un inicio prometedor que debe reafirmar con su segundo encuentro como local.
Los amarillos reciben a un Albacete que aún no conoce la victoria pero que siempre pone las cosas muy difíciles a los amarillos en cada encuentro que disputan. Sigue toda la previa, el choque y las ruedas de prensa del Cádiz - Albacete aquí, en Canal Amarillo.
13:45
Hola buenas tardes cadistas!! Comenzamos con la previa del Cádiz vs Albacete, saludos de Rubén López