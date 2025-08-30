El posible once del Cádiz CF contra el Albacete

Busca el Cádiz CF una nueva victoria en casa para confirmar el buen arranque liguero. Llega el Albacete Balompié y Gaizka Garitano, que sorprendía en Butarque con un cambio de sistema que posteriormente volvió a modificar en el descanso, tratará de acertar en el planteamiento para plantar cara a un equipo con peligro como es el conjunto manchego que dirige Alberto González.

Para ello, el técnico vasco volvería a confiar en el 1-4-2-3-1 del debut liguero contra el CD Mirandés, lo que implicaría devolver a Yussi Diarra al doble pivote y prescindir de Ortuño en la medular. Por otro lado, Brian Ocampo sería titular por la izquierda tras el tanto anotado en Butarque y la situación física de Ontiveros.

La portería

Una jornada más, Víctor Aznar. El brasileño fue fundamental en Butarque, jugándose el rostro para evitar el segundo tanto del Leganés, y también protagonizó otra parada clave en el encuentro. Mientras dure la recuperación de David Gil será el guardameta indiscutible en la portería del Cádiz CF, aunque debe ir ganando en seguridad a medida que avancen los encuentros para evitar errores como el ocurrido ante el Córdoba en el Trofeo Carranza o frente al CD Mirandés en el debut liguero.

La defensa

No parece que Gaizka Garitano vaya a apostar por una línea de tres centrales y dos carrileros, al menos desde el comienzo. Así que Iza actuará como lateral derecho, Bojan Kovacevic e Iker Recio formarán la pareja de centrales y Mario Climent será titular en el lateral izquierdo. Pocas dudas existen en la línea defensiva.

El centro del campo

En el centro del campo el técnico vasco volvería a alinear a Moussa Diakité junto a Yussi Diarra, tal y como hiciera en la primera jornada en la victoria sobre el Mirandés. La apuesta por Sergio Ortuño en Butarque ante el Leganés fue modificada al descanso y, jugando como local, Garitano no prescindirá de un atacante para reforzar la medular. Eso sí, el papel posicional y de equilibrio de los malienses será más importante que nunca.

El ataque

En el frente ofensivo aparecen José Antonio de la Rosa por la derecha y Suso, que estuvo más discreto ante el Lega, como mediapunta. En la izquierda aparecería un Brian Ocampo que viene de marcar un golazo para sustituir a Ontiveros, que no está en su mejor momento físico y en caso de tener minutos los tendría en el segundo tiempo. Arriba, como máxima referencia ofensiva, estará Álvaro García Pascual.