Así ve Gaizka Garitano a Iuri Tabatadze, su nuevo pupilo en el Cádiz CF

«Soy rápido, explosivo y fuerte». Así se definió este jueves Iuri Tabatadze en su presentación como nuevo jugador del Cádiz CF. El último fichaje cadista hasta la fecha llega desde Georgia cargado de ilusión. Así lo afirma Juan Cala, director deportivo de la entidad gaditana. «Se le ve en la cara», apunta.

Desconocido en el fútbol español, ahora toca verlo en acción. Iuri Tabatadze firma por las tres próximas temporadas y espera dejar su sello en La Tacita de Plata y en LaLiga.

Mientras, Gaizka Garitano, su nuevo entrenador, define así a su nuevo pupilo: «Iuri es un chico muy abierto que viene a jugar de extremo por la derecha o la izquierda. Nosotros tenemos así un futbolista más en los extremos. Viene de hacerlo bien y con cierta experiencia en su equipo. A ver cómo se amolda a nuestro juego y a esta Liga. El tiempo dirá si nos ha salido bien», aclara.

Lo dicho. El tiempo será el mejor juez una vez más.