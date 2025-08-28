Iuri Tabatadze, una nueva apuesta de Georgia en LaLiga

Iuri Tabatadze ya es nuevo jugador del Cádiz CF. El futbolista georgiano llega a La Tacita de Plata desde un país que poco a poco ha ido adquiriendo protagonismo en el fútbol español.

El nuevo extremo del Cádiz CF firma por tres temporadas con la entidad gaditana y lo hace con la esperanza de dejar huella en el fútbol español, el mismo lugar al que llegaron antes otros de sus compatriotas.

El ya exjugador del Iberia 1999 ya había pasado antes por el fútbol eslovaco en su primera salida de Georgia. Fue un periodo corto de apenas seis meses el que Tabatadze estuvo cedido en el FC Vion. Ahora la exigencia es muchísimo mayor. «Soy rápido, explosivo y fuerte», dijo el nuevo extremo del Cádiz CF durante su puesta en escena en su nuevo estadio.

Iuri Tatabadze, nuevo jugador del Cádiz CF. CÁDIZ CF

Shota Arveladze

Y de esa exigencia saben otros georgianos que antes habían estado en España. Quién no recuerda a Shota Arveladze, aquel habilidoso delantero que despuntó en el Ajax a finales de los 90. Cierto es que en el Levante ya llegó en el ocaso de su carrera deportiva y fue en el equipo granota donde colgó las botas. Las lesiones le pasaron factura.

Shota Arveladze es considerado el máximo goleador de la antigua Unión Soviética en las ligas europeas con 265 goles, 68 más que el legendario Andréi Shevchenko.

El delantero georgiano Shota Arveladze se retiró en el Levante. EFE

Giorgi Demetradze

Si Shota Arveladze llegó al Levante, Giorgi Demetradze aterrizó en la Real Sociedad. Lo hizo casi una década antes. Llegó como goleador contrastado en Georgia y Rusia, pero no pudo demostrar ese olfato en San Sebastián. Apenas jugó una docena de encuentros en los que marcó un único gol con la escuadra 'txuri - urdin' en una temporada, aunque había firmado por tres cursos. Fue a principios de la década de los 2000 y costó 800 millones de las antiguas pesetas. John Benjamin Toshack lo hizo debutar en España. Un fiasco.

Giorgi Demetradze pasó por la Real Sociedad. EFE

Giorgi Aburjania

Menos cartel, aunque también ha sido internacional, tenía Giorgi Aburjania, que llegó en el año 2016 al Nástic y después militó en el Sevilla Atlético y en el Lugo. Después un paréntesis en el Twente, el centrocampista regresó a España para vestir la camiseta del Oviedo y el Cartagena. Hasta cinco escuadras en tierras españolas. El que más de todos los georgianos.

Giorgi Aburjania pasó por la cantera del Sevilla FC. EFE

Giorgi Mamardashvili

Quien sí dejó huella fue Giorgi Mamardashvili, guardameta del Valencia hasta la pasada temporada. El guardameta georgiano llegó a Mestalla siendo un desconocido y se marchó con galones y traspasado por 30 millones de euros al Liverpool, aunque el club inglés cedió una temporada más al portero en Valencia.

Giorgi Mamardashvili, que en el mes de septiembre cumplirá 25 años de edad, despuntó en la pasada Eurocopa y es uno de los guardametas más prometedores del viejo continente.

Giorgi Mamardashvili fue un seguro en la portería del Valencia. EFE

Giorgi Kochorashvili

A Valencia también llegó otro georgiano como Giorgi Kochorashvili, pero en su caso para jugar en el Levante (en Segunda), donde ya estuvo Shota Arveladze. Allí llegó procedente del Peralada, filial del Girona. También jugó en el Castellón y en este mercado ha sido traspasado por 5,50 millones de euros al Sporting de Portugal.

Este mediocentro defensivo internacional con Georgia también estuvo presente en la última Eurocopa y dejó un gran sabor de boca en el Ciudad de Valencia y en LaLiga Hypermotion.

Giorgi Kochorashvili subió con el Levante a Primera. EFE

Otar Kakabadze

Asimismo, Otar Kakabadze (30 años recién cumplidos) juega ahora en el Cracovia de la Ekstraklasa polaca. Antes de todo eso se formó en Dinamo Tbilisi de su ciudad natal hasta que firmó por el Nástic (otro equipo que como el Levante controla el fútbol georgiano) en el año 2016. Disputó seis encuentros y en el mes de enero de 2017 se marchó cedido al Lucerna. Años después, en el mes de septiembre de 2020, recaló en el Tenerife y estuvo una temporada en las islas Canarias hasta que se marchó a Polonia. Este interior derecho también estuvo presente en la última Eurocopa.

Otar Kakabadze pasó por Nástic y Tenerife, aunque ahora juega en Polonia.

En resumidas cuentas, Iuri Tabatadze no es el primer futbolista georgiano que recala en España. El fútbol de este país que antes formaba parte de la URSS ha ido creciendo hasta asentarse en el panorama balompédico mundial. No hay más que ver su presencia en la última Eurocopa, donde fue eliminada por España, a la postre campeona, en los octavos de final.

Kvaratskhelia guía a la actual Georgia

Un país que ahora está abanderado por Kvaratskhelia, pero del que también salieron otros como Kaladze, Kinkladze, Ketsbaia, Kobiashvili o el nombrado Arveladze.

Un país, donde nació Stalin, con Tiflis como capital y que se encuentra en la costa del mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental que comparte fronteras con Rusia, Turquía, Armenia y Azerbaiyán.

Un país independiente desde abril de 1991, meses antes de la disolución de la Unión Soviética en diciembre del mismo año.

Un país que cada vez suena más en el panorama balompédico y que buscará estar en su primer Mundial. Para ello debe dar la talla en el grupo de clasificación junto a España, Turquía y Bulgaria. El primer clasificado de cada grupo logrará de forma directa su billete para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos México y Canadá. El segundo clasificado se enfrentará en una repesca al resto de selecciones que han quedado subcampeonas de sus respectivos grupos.

Mientras, Iuri Tabatadze intentará despuntar en LaLiga Hypermotion con el Cádiz CF. Desde esta categoría otros que eran desconocidos como Kochorashvili se hicieron notar con el Levante, lograron ascender a Primera y ahora son parte de ese combinado que busca un nuevo hito en su historia.

«Lo primero para alcanzar la selección absoluta de Georgia es destacar aquí en el Cádiz CF. Después ya pensaremos en el equipo nacional», afirma el nuevo georgiano de LaLiga.