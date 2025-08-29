Gaizka Garitano avisa sobre el próximo tival del Cádiz CF: «El Albacete tiene mucho talento»

Gaizka Garitano ya lo tiene todo planificado para recibir este domingo a las cinco de la tarde al Albacete Balompié. El entrenador del Cádiz CF lo hace con casi todas sus piezas.

«La semana anterior fue muy corta, con muy pocos días para trabajar y esta semana tuvimos muchos. Hemos entrenado bien y nos ha servido para que algunos futbolistas que tuvieron menos minutos en la pretemporada por lesión, ahora hicieran buenas sesiones de trabajo en estos diez días», avanzaba el técnico vasco. Y especificaba: «Son los casos de Joaquín, Álex o el mismo Suso, quienes tuvieron una pretemporada más accidentada. Que puedan sumar sesiones siempre es positivo».

El sistema que empleará Gaizka Garitano dependerá de la situación de cada momento. «Son los dos sistemas con los que jugamos. La temporada pasada ya utilizamos el 5-3-2 y es una variante que se va a ver durante el curso. Jugar con tres centrales no implica que el equipo sea más defensivo, más bien todo lo contrario porque lo hacemos para estirar a los laterales y jugar con un delantero más. Ya lo probamos y trabajamos durante el final de la pasada temporada, y nos fue medianamente bien. Tiene que ser un recurso para el equipo. Muchas veces meter un central hace que el equipo se libere a nivel de laterales, tenga un delantero más y se pueda ajustar mejor. Nos da más riqueza», aseguraba.

«Ya nos ganaron 3-0 la temporada pasada»

Y así salen a jugar ante el Albacete Balompié, el primer equipo al que ganó (en su debut además) como entrenador del Cádiz CF. Eso sí, también la misma escuadra frente a la que sufrió su primer derrota como preparador amarillo. «Ya hemos jugado varias veces contra ellos y sabemos del talento y la peligrosidad que tienen. La temporada pasada nos ganaron 3-0 y muy merecidamente en el Estadio Carlos Belmonte. Ahora han encajado goles, pero seguramente es algo que corregirán», puntualizaba el norteño.

Y avisaba Gaizka Garitano: «Han podido y merecido ganar sus dos encuentros. En Almería hicieron cuatro goles y en el minuto 99 iban ganando 3-4 haciendo un gran partido. El otro día ante el Racing de Santander también hacen muy buen partido. Al final se les escapa y es engañoso porque el Albacete jugó muy bien e hizo un partido para ganar».

Del equipo manchego destacaba: «El Albacete tiene mucho talento. Tiene centrocampistas con un gran pie y arriba es de los jugadores de la categoría con mejores futbolistas (Antonio Puertas, Víctor Valverde, Morcillo...) Son capaces de hacerte jugadas de gol y con mucha facilidad hacen ocasiones y goles. Antes eso tenemos que dar nuestra mejor versión y hacer un buen encuentro».

E iba más allá: «No entro en los equipos contrarios. Ya nos ganaron 3-0 y los respeto mucho. Agus Medina está haciendo goles desde la segunda línea y Betancor, el delantero que ha venido de Olympiakos, es muy bueno. Tiene mucho potencial en ataque y esperamos su mejor versión aquí, aunque me centro en mi equipo y si hacemos un buen encuentro seguro que tenemos opciones de ganar».

El estilo de juego

Más allá de eso, el entrenador del Cádiz CF se centraba en su plantilla y señalaba: «Normalmente no seremos un equipo de los que más posesiones tenga. Nos gusta jugar bien, pero también aprovechar el contragolpe con jugadores rápidos al espacio, que era una virtud buena nuestra, aunque ahora Chris Ramos no está y eso también varía mucho nuestra manera de jugar».

Porque, a fin de cuentas: «La idea es mantener la iniciativa e intentar jugar, sobre todo en casa. Tenemos jugadores con buen pie. Será a partir de la décima jornada cuando se vea cómo jugará este Cádiz CF».

Por último, Gaizka Garitano afirmaba: «Tenemos muchos centrocampistas y Yussi puede jugar de '10' o de '8', dependiendo del plan de partido y del rival. Es una riqueza que tiene el equipo, igual que Suso u Ontiver juegan por dentro o por fuera. No es un problema, es tener un recurso más».