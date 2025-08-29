«Pensamos que el Cádiz puede fichar a quien quiera y no es así»

Respeta apenas el fin de semana para que el mercado de fichajes de verano, por fin, se dé por finalizado. Con la idea de traer un delantero y un central, y que salgan varios futbolistas, Gaizka Garitano pide y lo hace con más fuerza entendiendo que todavía necesita piezas para encajar el puzzle de un equipo que ni mucho menos está acabado.

«Necesitamos sacar algunos jugadores aún y que la plantilla sea más fuerte. Tiene que venir gente. En estos días entra y sale gente de los equipos. A lo mejor digo una cosa y no se cumple, no depende de mí. Veremos el lunes por la noche como queda la plantilla», explica.

Al respecto, el vasco no olvida lo que ha supuesto la marcha de algunos jugadores importantes. «Chris Ramos y Víctor Chust eran dos futbolistas franquicia y se han ido, si no viene nadie más no tendríamos el mismo nivel de plantilla. No es fácil suplir a esos dos jugadores, no es una tarea sencilla para la dirección deportiva que está trabajando mucho y bien».

Respecto a las salidas, serán unas cuantas, Garitano apunta que «hemos hablado con los jugadores y también depende del interés del futbolista. Hay algunos que quieren salir porque entienden que no van a tener minutos y otros lo quieren intentar. Si eres honesto con el futbolista y tienes las cosas claras pues va quedando todo más claro. Es verdad que ahora mismo tenemos muchos efectivos en el centro del campo. Hay que tener en cuenta que Diarra puede jugar de mediapunta o centrocampista, Diakité puede ir con su selección. No me gustaría que se quedaran muchos jugadores y que no jueguen«.

¿Un equipo muy al gusto del entrenador? «Esta plantilla se va pareciendo más a lo que quiero. Entiendo que es un proceso que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Muchos jugadores tenían contrato y la reestruccturación se está haciendo paso a paso con firmeza. Hay gente joven y veteranos que tienen mucho que decir todavía. Para que la plantilla sea entera a mi gusto dependes del tema económico«.

Deja claro el míster cadista que el Cádiz CF no es de los clubes con mayor potencial económico. «Ahora mismo no somos un club en el que jugador que queremos viene. Eso no está pasando en este mercado porque hay otros clubes que tienen más fuerza para ir por jugadores. No tengo quejas de eso pero es la realidad. Cuando queremos un jugador hay veces que no podemos traerlo porque hay equipos con más potencial. El Cádiz no puede fichar a quien quiera«, explica tajante.

Alcaraz, Sobrino y Escalante apuran sus últimas horas como cadistas. «Los jugadores con los que no contamos están teniendo un comportamiento ejemplar. Un jugador tiene un valor deportivo y también económico, por eso al final también es una decisión de club. Son jugadores que han tenido un estatus y el club tiene que amoldarse a unas condiciones. No es una cuestión de la valía de esos futbolistas, sino que tienen que encajar dentro de unos números», concluye.

