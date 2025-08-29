Ontiveros, seria duda en las filas del Cádiz CF para recibir al Albacete

Con un par de bajas obligadas y una seria duda recibe el Cádiz CF al Albacete Balompié este domingo a las cinco de la tarde.

Las ausencias son las conocidas de David Gil y Fali, quienes siguen recuperándose de sus lesiones. La incógnita es saber si Ontiveros estará sobre el rectángulo de juego.

El futbolista malagueño no fue titular en Butarque, pero sí contribuyó en el empate de los gaditanos ante el Leganés Entre Ontiveros y Brian Ocampo, autor este último del gol del Cádiz CF en tierras madrileñas, se pudo rescatar un importante punto.

Javi Ontiveros jugó con un vendaje en Butarque ante el Leganés. ARABA PRESS

La gran incógnita

Este viernes, a dos días vista del Cádiz - Albacete y después de una sesión matinal más en la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal), Gaizka Garitano señaló: «Ontiveros tuvo un golpe ante el Mirandés, estuvo un par de días sin entrenar, se recuperó y pudimos hacer que jugará en el segundo tiempo ante el Leganés el otro día».

Y apostilló sobre el estado físico de Ontiveros: «Esta semana está regular y es duda hasta el final. No sabemos si vamos a poder contar con él».

Con quien tampoco contará el entrenador del Cádiz CF es con el delantero Paquito Mwepu, quien sigue lesionado y con total seguridad se volverá a ir cedido al Atlético Sanluqueño para tratar de recuperar su mejor versión en la Primera RFEF.