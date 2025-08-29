Alberto González: «El Cádiz CF es un equipo peligroso y más aún en su estadio»

Este domingo a las cinco de la tarde (horario impropio para jugar un encuentro en el sur de España en pleno mes de agosto) recibe el Cádiz CF al Albacete Balompié, una escuadra que ha transmitido notables sensaciones sobre el rectángulo de juego, aunque únicamente ha conseguido amarrar un punto. Media docena de goles marcados no han posibilitado un balance más positivo.

Pese a ello, el Albacete Balompié sigue ilusionando a su afición esta temporada. «Quiero agradecer a los que están porque están siendo, según me cuentan, números históricos en cuanto a abonados. Estoy muy contento de que haya esta implicación. Me gustaría animar a los que estén con dudas a que se incorporen. El equipo va a dar la cara, los va a representar bien y va a haber espectáculo en el Carlos Belmonte», señalaba Alberto González, el entrenador malagueño del Albacete Balompié.

Hoy por hoy el Alba es el equipo más goleado y ha encajado 44 disparos en los dos encuentros celebrados hasta la fecha. Pero la estadística es sólo estadística cuando se acaba de empezar. «Hay que cogerla con alfileres. Cuando corresponde a dos jornadas mucho más todavía. El día de Almería nos tiraron 31 veces y eso condiciona nuestros números. Somos de los más goleados y que más disparos ha recibido, aunque lo estamos reduciendo. Ya lo conseguimos ante el Racing de Santander. Jugamos contra equipos con capacidades ofensivas muy altas. Los datos no son significativos, aunque no es normal recibir siete goles en dos encuentros y eso tenemos que mejorarlo. Es el camino hacia los resultados», analizó el entrenador andaluz del equipo manchego.

El que fuese entrenador del extinto San Fernando CD señaló: «La mayoría de los goles han venido a balón parado y estamos prestándole atención para mejorar en ese sentido. En todas las jugadas defiende todo el equipo. Estamos implicados todos. Los goles que recibimos y logramos es una cuestión de equipo».

Sin nerviosismo

No haber conocido la victoria en dos jornadas no genera nerviosismo, pero sí aumenta las ganas de que el Cádiz - Albacete llegue ya. Así lo corrobora Alberto González: «Estamos para conseguir ganar encuentros y cuanto antes lo logremos más felices estaremos, y trabajaremos más a gusto. El otro día merecimos algo más y no pudimos conseguirlo por diferentes motivos. Queremos ganar cuanto antes. Espero que sea el domingo en Cádiz cuando se consiga».

Sobre su siguiente adversario liguero destacó: «El Cádiz CF mantiene gran parte del bloque y también a su entrenador. Tiene conceptos afianzados y va evolucionando. Tiene una línea, velocidad, calidad y se está consolidando a nivel colectivo. Es un equipo peligroso y más aún en su campo. Es un equipo al que tenemos que competir y tratar de superar», avisó. La temporada pasada ya salió derrotado de La Tacita de Plata en el último momento con un gol de Chris Ramos de penalti. Eso sí, después le goleó 3-0 en el Estadio Carlos Belmonte. En ambas ocasiones con Gaizka Garitano ya como entrenador del Cádiz CF.

Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, saluda a Gaizka Garitano en Cádiz. ANTONIO VÁZQUEZ

En cuanto al cierre del mercado de fichajes, el entrenador del Albacete Balompié puntualizó: «Nuestra intención siempre ha sido la de incorporar a algún jugador arriba y estar pendientes a jugadores interesantes que puedan surgir en estos últimos momentos. Esperemos que nos caiga algún jugador que nos pueda dar un plus».

Y continuó su comparecencia refiriéndose a un nombre propio, el de Dani Escriche. «El Dani Escriche que llegó la pretemporada pasada no es el mismo que esta pretemporada. Tuvo un año duro y aprendió de ese año. Es mucho más maduro. Ha hecho una pretemporada fantástica y eso le da crédito para continuar. Está haciendo las cosas muy bien y me alegra que haya dado ese paso de madurez. Y si está intentaremos que dé lo máximo y crezca lo máximo».

Las bajas del Albacete en Cádiz

Para terminar analizó las bajas de su equipo en la visita a Cádiz. En este sentido, Alberto González reseñó: «Seguimos incrementando la enfermería. Ayer tuvimos otro percance en el entrenamiento y Pacheco sufrió una luxación en el codo. Se suma a la luxación que Lorenzo sufrió durante el partido. Higinio es el que está más cerca de volver».

Pese a las bajas y dudas, Alberto González tiene la misma forma de pensar que Gaizka Garitano. «Quiero tener poca gente en plantilla con la posibilidad de que puedan competir. Es mi mentalidad. Esto requiere de un filial que te aporte los jugadores que te está aportando y que te den nivel entrenando y cada vez estén más preparados para competir con nosotros», sentenció.