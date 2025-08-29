El primer gran test acaba en cuesta

Decir Albacete en este arranque liguero en Segunda es situarse muy cerca de la palabra espectáculo. Sus resultados hablan solos: 4-4 en el debut liguero en el campo del Almería y 2-3 el pasado lunes en el Carlos Belmonte ante el Racing de Santander, que aprovechó, como una semana antes el conjunto indálico, los boquetes del queso 'gruyere' que está hecha la defensa del queso manchego mecánico, ese de Benito Floro que ahora intenta resucitar Alberto González, un entrenador que ha consolidado al conjunto blanquillo en la categoría de plata tras renacer de Primera RFEF.

Los albaceteños llegan a Cádiz tras sumar solo un punto de seis posibles, esos mismos que se han dejado por el camino son los que han cogido los gaditanos, que están logrando en este primer importante test de la temporada -el del mes de agosto son todos los fichajes en su haber- un gran dato positivo.

Y es que los de Gaizka Garitano llevan cuatro puntos de seis posibles y ante dos rivales llamados a hacer cosas importantes este año ya que se trataba del nuevo Mirandés, que llegaba tras quedarse en la orilla del ascenso. y del Leganés, recién descendido de Primera. A diferencia del año pasado, donde el conjunto amarillo solo fue capaz de sumar un punto de seis en sus dos primeras jornadas (0-4 perdió ante el Zaragoza y 1-1 empató ante el Levante en el Ciutat de Valencia), este ha logrado sobreponerse a otro verano insípido y sin todos los fichajes pedidos por el cuerpo técnico.

La primera misión está a medio cumplir por parte de Garitano. Y esa no es otra que acabar el mes de agosto, ese que se juega sin todas las plantillas al completo y con más hándicaps que favores, situado en una posición cómoda, sin titubeos, cerca de los puestos de ascenso, y sobre todo, no descolgados.

Hace un año, con Paco López en el banquillo, ya se barruntaba ruina. Los recién descendidos jugadores de Vizcaíno llegaban al final de la tercera jornada con solo dos puntos de nueve, los conseguidos en los empates en Valencia y en casa ante el Tenerife (2-2). Dicho dato ya ha sido superado por un cuadro de Garitano que buscará este domingo otros tres nuevos puntos con los que acabar este primer test de la mejor manera posible.

Pero no lo tendrán fácil los chicos del entrenador vasco a pesar de que sus números contradicen el buen trabajo realizado por su dirección deportiva durante este mercado de verano. El 'Alba' juega muy bien al fútbol como dice su ataque y se empeña en destrozar su defensa, dañada por las bajas. Sin duda, la visita del cuadro manchego es la mejor prueba para medir verdaderamente los límites de un Cádiz CF que ha contado con el guiño de la fortuna en estas dos primeras jornadas.

Desde luego, qué mejor para probar la credibilidad inicial de este Cádiz CF inacabado que con la propuesta de un Albacete que no ha empezado bien en los guarismos pero que viene con la tarea hecha. Esta cuesta arriba que le espera al once amarillo será la mejor oportunidad para calibrar hasta qué punto la ha hecho el cuerpo técnico cadista.