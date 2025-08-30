Garitano y el Albacete: de la sonrisa del estreno al baño de realidad

El Cádiz CF afronta la tercera jornada del campeonato liguero ante un equipo que, a pesar de lo que dicen sus puntos, ha confeccionado una plantilla muy equilibrada y preparada para competir muy bien en la categoría. El Albacete Balompié, dirigido por Alberto González, aún no sabe lo que es ganar este curso y tratará de hacerlo en la Tacita de Plata tras caer en el Carlos Belmonte ante el Racing de Santander. Un conjunto manchego que fue, precisamente, el primer rival de Gaizka Garitano como entrenador amarillo.

Un 14 de diciembre de 2024, el técnico vasco aparecía por primera vez en el feudo amarillo. El Cádiz CF necesitaba un giro radical tras la apática y negativa etapa de Paco López, y Garitano fue capaz de dar solidez al bloque para mejorar el ritmo de puntuación. En un partido muy igualado y de pocas ocasiones, el cuadro cadista acabó llevándose el gato al agua gracias a un penalti transformado por Chris Ramos. El delantero, ahora en el Botafogo, se fabricó una pena máxima que él mismo puso en la escuadra para convertir el debut de Gaizka en una victoria.

A raíz de ese encuentro, el Cádiz cogió carrerilla e incluso hizo soñar con alcanzar las posiciones de playoff. Goleó al Eldense y al Cartagena, venció con solvencia al Mirandés y asaltó el campo del líder, el Racing de Santander para acercarse progresivamente a la zona alta de la tabla. Pero fue el mismo Albacete el que puso los pies en el suelo a toda la parroquia amarilla. Dos semanas después de la hazaña en El Sardinero, al cuadro de Garitano le tocaba visitar el Carlos Belmonte.

Y el partido en tierras manchegas es, casi con total seguridad, el peor de la etapa de Gaizka Garitano como técnico del Cádiz. Los amarillos se llevaron un tres a cero y dejaron unas sensaciones malísimos que frenaron en seco toda la línea ascendente que venían protagonizando en los últimos meses. Cierto es que luego encadenaron dos victorias consecutivas al ganar al Málaga y al Granada, pero llegó la derrota en Tenerife y el sueño del playoff acabó por enterrarse.

Sin embargo, fue en el Carlos Belmonte donde el técnico y el cadismo recordaron que la plantilla necesitaba muchos retoques. Y de aquellos barros estos lodos, aunque la imagen del equipo ha cambiado radicalmente y el objetivo de rejuvenecer al equipo se ha cumplido en buena medida este verano.