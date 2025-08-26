Suscríbete a
Chris Ramos se hace un Joaquín en Brasil

El brasileño fuerza demasiado el idioma en su primera aparición pública tras un partido con el Botafogo

Eso sí, el gaditano se acordó de lo más importante: dedicar sus goles a su querido abuelo, el gran capataz de Cádiz

Pedro Ramos: «He sido un loco de la Semana Santa»

Está 'to inventao' y lo que ha hecho en Brasil ya lo hizo hace muchos años en Florencia Joaquín, el exfutbolista del Betis y ahora directivo y artista televisivo. Como es sabido, el entonces jugador de la Fiore atendió a los medios italianos tras uno de sus primeros encuentros con la 'viola' y con arte y desparpajo solventó su primera entrevista en directo con un italiano de guiri total.

Pasado el tiempo, otro gaditano como Chris Ramos le ha tocado hacer de tripas corazón y atender a los medios de su nuevo país, que le preguntaban en el idioma propio. Ante esto, con educación y gracia, el delantero gaditano intercambió palabras con la periodista brasileña alternando el castellano y el brasileño.

Lo que sí tuvo claro Chris fue acordarse de su abuelo, a ese que le dedicaba los goles en Cádiz y a ese que se los querrá dedicar el próximo Mundial vistiendo la camiseta nacional de Estados Unidos, país que hace de anfitrión y del que es natural su padre.

Chris Ramos no es el único que está pasándolas canutas en sus inicios con el brasileño. Sin ir más lejos, el padre de su entrenador Davide, Carlo Ancelotti, se estrenó en rueda de prensa con la selección carioca hablando mitad italiano, mitad brasileño. Es lo que toca. Paciencia.

