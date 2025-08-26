Chris Ramos se hace un Joaquín en Brasil

Está 'to inventao' y lo que ha hecho en Brasil ya lo hizo hace muchos años en Florencia Joaquín, el exfutbolista del Betis y ahora directivo y artista televisivo. Como es sabido, el entonces jugador de la Fiore atendió a los medios italianos tras uno de sus primeros encuentros con la 'viola' y con arte y desparpajo solventó su primera entrevista en directo con un italiano de guiri total.

Hay un Betis - Fiorentina en semis, hará de traductor precisamente Joaquín, manejo excelso del italiano por su parte:pic.twitter.com/lRMTDIvUE4 — superninio (@super_ninio) April 17, 2025

Pasado el tiempo, otro gaditano como Chris Ramos le ha tocado hacer de tripas corazón y atender a los medios de su nuevo país, que le preguntaban en el idioma propio. Ante esto, con educación y gracia, el delantero gaditano intercambió palabras con la periodista brasileña alternando el castellano y el brasileño.

Chris Ramos se acaba de marcar un Joaquín en la fiorentina pero hablando portugués inventado, que cuñados somos los españoles pic.twitter.com/2fol4MKoOM — Ludopatetico (@ludopatetico) August 25, 2025

Lo que sí tuvo claro Chris fue acordarse de su abuelo, a ese que le dedicaba los goles en Cádiz y a ese que se los querrá dedicar el próximo Mundial vistiendo la camiseta nacional de Estados Unidos, país que hace de anfitrión y del que es natural su padre.

Chris Ramos no es el único que está pasándolas canutas en sus inicios con el brasileño. Sin ir más lejos, el padre de su entrenador Davide, Carlo Ancelotti, se estrenó en rueda de prensa con la selección carioca hablando mitad italiano, mitad brasileño. Es lo que toca. Paciencia.