Mwepu vuelve al lugar donde fue feliz

«Mwepu tiene una situación peculiar porque tuvo una grave lesión de rodilla. Se prevé que en octubre o noviembre pueda tener la opción de volver a competir. Todo ello con la incertidumbre de que juegue o no, dependiendo de su recuperación y siempre con la esperanza de que se vuelva a encontrar por el bien deportivo del Cádiz CF o para una ventaja económica de un futuro traspaso. Le queda un año de contrato y lo vamos a ampliar para intentar recuperarlo. Estamos buscando un equipo para cederlo y casi con total seguridad será el Atlético Sanluqueño«. Eran las palabras de Juan Cala acerca del delantero zambiano en la rueda de prensa de Iuri Tabatadze. Dicho y hecho.

El Cádiz CF ha confirmado la cesión del ariete al Atlético Sanluqueño, donde continuará con su recuperación de rodilla y tratará de reencontrarse con su mejor versión. Aquella que, precisamente, fue capaz de ofrecer en El Palmar en la 23/24. El delantero anotó nueve tantos bajo las órdenes de Antonio Iriondo primero y Abel Segovia después, y se convirtió en una pieza clave para la permanencia del equipo. De hecho, fue el encargado de anotar el tanto decisivo de la salvación en Castellón para sellar el objetivo y dejar a los sanluqueños un curso más en Primera Federación.

En El Palmar estará bajo la dirección de Pérez Herrera y coincidirá con una buena cantidad de jugadores con vinculación cadista. Kikín, Pablo Barea, Julio Cabrera, Bonfing Diallo y Luis Morales son parte de la plantilla verdiblanca y, desde ahora, nuevos compañeros de Mwepu. El zambiano busca así afrontar la recta final de su recuperación y encontrarse con un buen estado físico que le permita volver al Cádiz CF el próximo curso. Cabe recordar que su relación contractual con los amarillos finalizaba el 30 de junio de 2026, pero su contrato ha sido alargado un año más (hasta 2027), aunque su sueldo de una temporada se ha diferido en dos.