El Cádiz CF ampliará el contrato de Mwepu y lo cederá de nuevo al Atlético Sanluqueño

Paquito Mwepu volverá al Atlético Sanluqueño. Tal y como ya apuntaban LA VOZ y CANAL AMARILLO hace unos días, el delantero de Zambia jugará la próxima temporada en Sanlúcar de Barrameda, la que fue su casa hace un par de ejercicios.

Así lo ha confirmado Juan Cala durante la presentación de Iuri Tabatadze, la última incorporación del Cádiz CF hasta la fecha. «Mwepu tiene una situación peculiar porque tuvo una grave lesión de rodilla. Se prevé que en octubre o noviembre pueda tener la opción de volver a competir. Todo ello con la incertidumbre de que juegue o no, dependiendo de su recuperación y siempre con la esperanza de que se vuelva a encontrar por el bien deportivo del Cádiz CF o para una ventaja económica de un futuro traspaso», señaló el director deportivo del Cádiz CF.

«Le queda un año de contrato y lo vamos a ampliar para intentar recuperarlo. Estamos buscando un equipo para cederlo y casi con total seguridad será el Atlético Sanluqueño», aseguró el lebrijano.

Paquito Mwepu jugó la temporada pasada en el Cádiz CF. ARABA PRESS

Vuelta a casa

Lesionado y en proceso de recuperación, el delantero de Zambia no ha tenido minutos con el Cádiz CF esta pretemporada debido a la lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada y por la que fue operado. Así fue tras no surtir efecto el tratamiento conservador al que fue sometido en primera instancia.

Mwepu, que no juega desde mitad del mes de diciembre del año pasado (su último encuentro fue ante el Albacete Balompié en Cádiz con motivo del estreno de Gaizka Garitano en el banquillo cadista) necesita recuperar sus mejores sensaciones y el mejor sitio para ello (al menos sobre el papel) es volver a Sanlúcar de Barrameda.

En resumidas cuentas, el delantero africano no va a formar parte de la primera plantilla del Cádiz CF esta temporada. Mwepu, que fue el elegido el pasado ejercicio para completar la punta de lanza junto a Chris Ramos, Roger Martí y Carlos Fernández (Etta Eyong se marchó antes de cerrar el mercado estival al filial del Villarreal, donde triunfó), necesita recuperar su mejor versión y qué mejor destino que el Atlético Sanluqueño, donde ya brilló hace un par de temporadas.

Paquito Mwepu regresará al Atlético Sanluqueño. ATLÉTICO SANLUQUEÑO

Decisivo de verdiblanco

Entonces Paquito fue habitual en el once titular cuando se lo permitieron las lesiones. En ese curso 2023/2024 en El Palmar dejó su sello con un excelente inicio de temporada en el que marcó media docena de goles (entre ellos un doblete al Mérida y un 'hat-trick' al Atlético Baleares) y un final en el que certificó la permanencia de la escuadra verdiblanca en la categoría de bronce del fútbol español con su gol en Castalia en la última jornada.

En total fueron nueve goles de Paquito Mwepu con el Atlético Sanluqueño, con más de 2.200 minutos de juego. Tiempo suficiente para ganarse el cariño y la admiración de los seguidores verdiblancos tras llegar cedido por el Cádiz CF, del que venía procedente del filial y después de debutar con el primer equipo en Primera. Y donde regresó hace una temporada, marcando incluso un gol clave en la tercera jornada liguera para evitar la derrota ante el Tenerife.

A sus 25 años de edad, y con contrato que se ampliará con el Cádiz CF, le toca volver al lugar donde ofreció su mejor versión.