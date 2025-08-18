Mwepu, el delantero del Cádiz CF que sigue en el dique seco

Mucho se habla este mercado de invierno de la delantera del Cádiz CF. La salida de Chris Ramos a Brasil para jugar en el Botafogo hace necesaria la incorporación de un ariete a la plantilla. Y es que en estos momentos Gaizka Garitano únicamente cuenta como delanteros con Álvaro García Pascual (autor del gol de la victoria ante el Mirandés) y Roger Martí. Junto a ellos aparece en las convocatorias el joven Marcos Denia, delantero del filial y que tan buena imagen ha causado en la pretemporada.

Pero la realidad es que el Cádiz CF necesita reforzar la punta de lanza. No hay discusión en ese sentido y así lo han apuntado Cala y Gaizka Garitano en los últimos días tras el adiós de Chris Ramos.

Así está la situación en la delantera de un Cádiz CF que hace un año contaba con cuatro arietes de cara a la temporada 2024/2025. De ellos sigue Roger Martí, ya que los otros eran Chris Ramos, el cedido Carlos Fernández y Paquito Mwepu, quien se acabó quedando en el equipo al salir Etta Eyong al filial del Villarreal.

El delantero Paquito Mwepu. ANTONIO VÁZQUEZ

Sin un futuro claro y decidido

Todos ellos tienen más o menos claro decidido su futuro. Todos salvo uno: Paquito Mwepu. Y es que si Chris Ramos se acabó marchando cedido por el Cádiz CF al Botafogo con opción de compra por parte del club brasileño, Carlos Fernández tiene muchas papeletas para acabar otra vez cedido, ahora en el Mirandés. De Etta Eyong se ha contado todo y más después de su brillante ascenso al primer equipo del Villarreal, marcando incluso en el estreno del presente ejercicio en la victoria groguet ante el Real Oviedo.

🔴Carlos Fernández da el sí al Mirandés

📻 Ha confirmado Cuezva en RM Donostia que el sevillano se irá con los Jabatos cedido#RealSociedad pic.twitter.com/ZcHrZboY34 — Noventa F.C. (@noventafc_) August 18, 2025

La situación de Francisco Mwepu, sin embargo, es bastante más compleja. El delantero de Zambia ya se perdió buena parte de la temporada pasada debido a una importante lesión.

El Cádiz CF optó primero por un tratamiento conservador que no dio los resultados esperados con el delantero africano. Por eso a mitad del mes de abril anunció el club gaditano que Paquito Mwepu se sometía a una intervención quirúrgica para «corregir una lesión que venía arrastrando en la rodilla derecha».

Paquito Mwepu celebra su único gol oficial con la camiseta del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

No era el único futbolista de la primera plantilla del Cádiz CF que tenía que acabar la temporada antes de tiempo. También lo hicieron David Gil y Ontiveros. El guardameta madrileño también se sometió a una operación de rodilla y todavía le queda para debutar esta temporada. Por su parte, Ontiveros ya es titular y ahora le falta coger ritmo de partidos.

Mwepu, en cambio, sigue en el dique seco. A sus 25 años de edad, y con contrato con el Cádiz CF hasta 2026, su futuro es una incógnita. Mientras se centra en la recuperación de su lesión, pero ni se contempla que sea uno de los delanteros del Cádiz CF en estos momentos por razones obvias. Esa lesión, asimismo, impide que también pueda ser cedido. Ahora su objetivo es recuperarse.

Su último encuentro fue el 14 de diciembre de 2024, coincidiendo con el estreno de Gaizka Garitano en el banquillo del Cádiz CF. Fue en una cita que Chris Ramos desatascó de penalti e 'in extremis' en el 89' ante el Albacete Balompié.

Antes de eso, Paquito Mwepu apenas había disputado unos 250 minutos tras entrar como revulsivo y con apenas dos titularidades. De él se recuerda aquel gol sobre la bocina frente al Tenerife para rescatar un punto. El delantero que había cumplido en el Atlético Sanluqueño se quedaba ahí. Y hasta el día de hoy. Ahora le queda trabajar a destajo para recuperarse y volver a tener una oportunidad. ¿Dónde? El tiempo lo dirá.