El Atlético Sanluqueño, un destino idóneo para Paquito Mwepu

El futuro de Paquito Mwepu está por confirmar, pero es probable que su destino no sea desconocido para él. Lesionado y en proceso de recuperación, el delantero de Zambia no ha tenido minutos con el Cádiz CF esta pretemporada debido a la lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada y por la que fue operado. Así fue tras no surtir efecto el tratamiento conservador al que fue sometido en primera instancia.

Mwepu, que no juega desde mitad del mes de diciembre del año pasado (su último encuentro fue ante el Albacete Balompié en Cádiz con motivo del estreno de Gaizka Garitano en el banquillo cadista) necesita recuperar sus mejores sensaciones y el mejor sitio para ello (al menos sobre el papel) es volver a Sanlúcar de Barrameda.

El delantero africano no va a formar parte de la primera plantilla del Cádiz CF esta temporada. Mwepu, que fue el elegido el pasado ejercicio para completar la punta de lanza junto a Chris Ramos, Roger Martí y Carlos Fernández (Etta Eyong se marchó antes de cerrar el mercado estival al filial del Villarreal, donde triunfó), necesita recuperar su mejor versión y qué mejor destino que el Atlético Sanluqueño, donde ya brilló hace un par de temporadas.

Paquito Mwepu puede volver al Atlético Sanluqueño. ANTONIO VÁZQUEZ

Decisivo de verdiblanco

Entonces Paquito fue habitual en el once titular cuando se lo permitieron las lesiones. En ese curso 2023/2024 en El Palmar dejó su sello con un excelente inicio de temporada en el que marcó media docena de goles (entre ellos un doblete al Mérida y un 'hat-trick' al Atlético Baleares) y un final en el que certificó la permanencia de la escuadra verdiblanca en la categoría de bronce del fútbol español con su gol en Castalia en la última jornada.

En total fueron nueve goles de Paquito Mwepu con el Atlético Sanluqueño, con más de 2.200 minutos de juego. Tiempo suficiente para ganarse el cariño y la admiración de los seguidores verdiblancos tras llegar cedido por el Cádiz CF, del que venía procedente del filial y después de debutar con el primer equipo en Primera. Y donde regresó hace una temporada, marcando incluso un gol clave en la tercera jornada liguera para evitar la derrota ante el Tenerife.

A sus 25 años de edad, y con contrato con el Cádiz CF hasta 2026, su futuro parece estar más cerca. ¡Qué mejor que volver a casa, donde tan bien fue todo no hace tanto tiempo! Una decisión bastante lógica.