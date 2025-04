El caso resuelto de Paquito Mwepu

Había que saber lo que le pasada a Paquito Mwepu y ya se ha sabido después de que en la previa del encuentro ante el Elche se le preguntase a Garitano por las bajas. De entrada, dijo que Fede San Emeterio no podrá jugar porque «tiene una lesión en el soleo que será para tiempo».

Como para tiempo estará en el dique seco el delantero zambiano. «A Paco Mwepu) definitivamente le operan el lunes», dijo el entrenador vasco, que profundizó sobre la situación del jugador. «Desde que llegamos nosotros no lo hemos podido tener porque un día entrenaba, dos no. Lleva intentando aguantar con las molestias de rodilla pero no lo hemos tenido prácticamente disponible. Y al final han decidido los doctores operarlo este lunes porque al final no teníamos disponibilidad del jugador y también él estaba con molestias». En efecto, Mwepu solo ha jugado con Garitano en el estreno del entrenador cadista ante el Albacete.

«Y en principio hay algún otro jugador que ha estado con fiebre durante la semana y que veremos a ver si está para jugar de principio o al segundo tiempo o lo que sea. Los demás están bien», resolvió el técnico bilbaíno.