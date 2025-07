Etta Eyong marca y canta con el Villarreal en Suiza

Karl Edouard Blaise Etta Eyong es uno más en la plantilla del primer equipo del Villarreal. Después de su espectacular rendimiento la temporada pasada, el que fuese jugador del Cádiz CF se ha ganado la confianza de Marcelino García Toral en el equipo groguet.

El Villarreal disputará la próxima edición de la Champions y ahí estará Etta Eyong salvo sorpresa. El reconvertido delantero, que hace menos de un año recaló en el club groguet, se convirtió en un auténtico 'killer' del filial del Villarreal en la Primera RFEF (19 goles, cinco de ellos de penalti, con cuatro dobletes incluidos) y al final del curso también ayudó al primer equipo a clasificarse para la máxima competición continental. Apenas necesitó unos minutos con los amarillos en Primera para demostrar que puede estar ahí. Marcó ante la Real Sociedad (aunque el tanto fue anulado) y volvió a hacerlo ante el Girona (esta diana sí valió y además fue clave para las aspiraciones de su equipo).

El Villarreal lo tiene atado hasta el 30 de junio de 2027 tras pagar un millón de euros al Cádiz CF en su momento. Además el club gaditano se guardaba un porcentaje de una posible futura venta.

Una actuación sencillamente descomunal la de un delantero que empezó teniendo minutos con el Cádiz CF en el caótico 0-4 ante el Zaragoza y que un curso antes se estrenó con el Cádiz CF en Primera. Fueron 20 minutos en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, justo cuando Sergio González era destituido.

❝Hemos demostrado ser capaces de luchar hasta el final. Cada vez me siento más a gusto en el equipo❞



— Etta Eyong 🎙️ pic.twitter.com/GxLRvLG5Wh — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 22, 2025

Sin embargo, el pasado verano, mientras que el Cádiz CF apostaba por Mwepu y traía cedido sobre la bocina a Carlos Fernández, Etta Eyong se marchaba al filial del Villarreal. Ahí continuaba el crecimiento de un antiguo centrocampista al que Alberto Cifuentes reconvirtió como delantero (y fue clave en la permanencia del Cádiz CF Mirandilla en la Segunda RFEF hace dos ejercicios) que el próximo mes de octubre cumplirá 22 años de edad. Es decir, Etta Eyong tiene toda una trayectoria deportiva por delante.

«El míster siempre ha confiado en mí. En los entrenamientos me hablaba y apoyaba y, aunque no jugaba, me ha ayudado mucho. Siempre me decía que había que estar en el área para ayudar al equipo», apuntaba en castellano Etta Eyong sobre Marcelino en los micrófonos de DAZN. Y apuntaba tras conseguir el pase a la Liga de Campeones: «Sí que sí. Nos vamos a la Champions, sí».

Gol en Suiza

Ahora es uno más en la pretemporada del primer equipo del Villarreal. Y tanto porque se sigue reivindicando a base de goles, como el que marcó en el empate de su equipo en el amistoso ante el FC St. Gallen (2-2).

¡ETTA EYONG 🔥🔥🔥🔥!



🟢⚪️ St. Gallen 1-1 Villarreal 🟡🔵 (78’) pic.twitter.com/YOXieUfjHl — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 22, 2025

Y es que en Suiza ha dejado claro el delantero camerunés que es una opción para Marcelino, que ya lo alineó de inicio ante el Basilea, esta temporada.

¿Pero cómo vas a cantar Melendi y El Canijo de Jérez en tu primer stage?



Creo que ya tenemos MVP: @Karlblaise014 ⭐️ pic.twitter.com/QvyScYvCyQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 22, 2025

Su manera de celebrarlo ha sido demostrando su gracia y buen humor durante la concentración del equipo. Etta Eyong no lo dudó y cogió el micrófono para cantar canciones de Melendi y El Canijo de Jerez. Un artista.