Etta Eyong, un delantero de Champions

El Cádiz CF tiene atada al 99,99% su permanencia en LaLiga Hypermotion después de una temporada realmente irregular. Es lo que ha tocado este curso. Mientras tanto, quien fuese uno de sus delanteros (reconvertidos) punteros de la cantera se acerca a la Champions. Y se acerca como gran protagonista.

Y es que no hay fin de semana que Karl Edouard Blaise Etta Eyong no sea noticia en el club groguet. El delantero camerunés apenas ha necesitado algunos minutos en la máxima categoría para demostrar su potencial con un Villarreal que aspira a jugar en la Liga de Campeones la próxima temporada.

En torno a diez minutos ha disputado Etta Eyong con el primer equipo del Villarreal en Primera esta temporada. El primero fue el pasado 20 de abril en casa ante la Real Sociedad (2-2) y el segundo el pasado sábado en Montilivi ante el Girona (1-1). Frente a los donostiarras entró por Yeremy Pino y marcó, aunque su gol fue anulado. Ante los catalanes fue el elegido para sustituir a Ayoze y también marcó, pero esta vez para dar la victoria a su equipo y hacer que dependa de sí mismo para conseguir el pase a la próxima Liga de Campeones.

Un gol para soñar… Un gol que nunca olvidará… ¡Un gol con sabor a Champions!



El primer gol de Etta Eyong en LALIGA no se olvidará

Un millón de euros más un posible porcentaje

Etta Eyong, que ha sido convocado diez veces esta temporada entre LaLiga y la Copa del Rey, ha tenido que esperar su momento y lo ha aprovechado al máximo cuando ha llegado.

Ha derribado la puerta a base de goles y más goles con el Villarreal B en el Grupo II de la Primera RFEF. Hasta 17 dianas ha marcado, cuatro de ellas de penalti, con tres dobletes incluidos.

Una actuación sencillamente descomunal la de un delantero que empezó teniendo minutos con el Cádiz CF en el sonrojante 0-4 ante el Zaragoza y que está a punto de llevar al Villarreal a la Champions.

Y no es una tarea nada fácil para Etta Eyong asentarse en el primer equipo groguet a las órdenes de Marcelino García Toral. Ahí, sin ir más lejos, es titular Ayoze (uno de los máximos goleadores de LaLiga), mientras que en la plantilla hay otros atacantes como Nicolás Pépé, Thierno Barry, el veterano Gerard Moreno, Yeremy Pino...

Un cambio meteórico para Etta Eyong, quien había debutado la pasada temporada con el Cádiz CF en Primera. Fueron 20 minutos en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, justo cuando Sergio González era destituido.

El pasado verano, mientras que el Cádiz CF apostaba por Mwepu y traía cedido sobre la bocina a Carlos Fernández, Etta Eyong se marchaba al filial del Villarreal. El movimiento dejaba un millón de euros en las arcas gaditanas. Además el club se guardaba un porcentaje de una posible futura venta. Etta Eyong estampaba su firma con su nuevo equipo hasta el 30 de junio de 2027.

Ahora, a sus 21 años de edad, Etta Eyong es uno de los hombres del momento en el fútbol español. En el pasado queda su paso una cantera cadista en la que pasó de ser mediocentro a delantero, convirtiéndose la temporada pasada en el autor de 14 dianas fundamentales que dejaron al Cádiz CF Mirandilla en la Segunda RFEF. Todo lo contrario a lo que ha sucedido esta temporada. La apuesta de Alberto Cifuentes por él en la punta de lanza salió fenomenal.

Protagonista en la recta final

Su momento ha llegado y el Villarreal tirará de él para sellar su pase a la máxima competición europea. De momento su equipo es el quinto clasificado con los mismos puntos que un Athletic con un encuentro menos (también estaría en la Champions) y cuatro más que un Real Betis, flamante finalista de la Conference League, con otra cita menos.

Con Barcelona, Real Madrid y Atlético con el pase a la Champions sellado, nada más que quedan dos plazas para tres equipos que aspiran a ellas.

En el horizonte, el Villarreal tendrá que recibir a un Leganés que se juega seguir en Primera, visitar a un Barça que quiere conquistar LaLiga y poner fin a la temporada en el Estadio de la Cerámica frente a un Sevilla FC desesperado que también podría estar jugándose la salvación.

«El míster siempre ha confiado en mí. En los entrenamientos me hablaba y apoyaba y, aunque no jugaba, me ha ayudado mucho. Siempre me decía que había que estar en el área para ayudar al equipo», apuntaba en castellano Etta Eyong sobre Marcelino en los micrófonos de DAZN.

"Sí, que sí. Nos vamos a la Champions"



Etta Eyong muy contento tras su primer gol que puede valer la clasificación

«Sí que sí. Nos vamos a la Champions, sí», terminaba rematando. Ni se podía imaginar que iba a terminar la temporada así.