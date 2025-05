El Mirandilla desciende a Tercera Federación

Era una misión muy difícil ya que el Mirandilla no dependía de sí mismo, pero se puede elogiar que el filial amarillo ha luchado hasta el final. Un equipo que parecía descendido a mediados de octubre y que, con la mano de Rubio, ha estado vivo hasta el final. El segundo equipo cadista necesitaba ganar y que la Balona no pasara del empate y, al mismo tiempo, que el Villanovense perdiera su partido. Cumplieron los cadistas, pero no se dieron los resultados necesarios en los otros estadios.

En una jornada con horario unificado que comenzó con quince minutos de retraso por un imprevisto en el desplazamiento de la Deportiva Minera en su expedición a Torremolinos. El Mirandilla hizo sus deberes y venció por dos goles a cero al San Fernando CD. Los tantos de Álvaro Bastida, desde los once metros, y de Ismael Álvarez condenaron a los isleños al descenso. Además, como el Villanovense tenía controlado el encuentro desde los compases iniciales, la emoción por la permanencia fue nula en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

El Mirandilla fue superior en el encuentro, aunque la primera gran ocasión fue para los de Jaime Bugatto. Vander obligó a Rubén Domínguez a realizar una parada espectacular para mantener a cero la portería del filial. Fue en el minuto 40 cuando Álvaro Bastida no falló desde el punto de penalti para adelantar a los amarillos. Ya en la segunda parte, Ismael Álvarez hizo el segundo rematando a placer un buen servicio de Peter Chikola. En el minuto 73, Yeray Dávila, futbolista del San Fernando CD, fue expulsado.

De esta forma, el año que viene se reunirán cinco equipos de la provincia en Tercera Federación: Mirandilla, San Fernando CD, Real Balompédica Linense, Chiclana CF y el Conil, que ha certificado su permanencia tras vencer al Cartaya.