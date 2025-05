El Mirandilla sueña con el milagro

El Mirandilla tiene realmente complicada su supervivencia en Segunda Federación. Necesita una carambola improbable, pero no imposible, que pasa por ganar sí o sí al San Fernando CD en El Rosal y esperar resultados favorables en Villanueva de la Serena y en La Línea. Los de 'Rubio' han protagonizado una remontada espectacular en la clasificación, aunque en los momentos decisivos no han sabido aprovechar las oportunidades que la competición les presentaba.

De hecho, el filial está inmerso en una pelea de cuatro equipos (Balona, San Fernando CD y Villanovense) por una plaza que no ofrece la salvación directa, sino la posibilidad de jugar el playout ante otro decimotercer clasificado de otro grupo de 2RFEF.

El escenario que necesita el Mirandilla es el siguiente. En primer lugar, la victoria ante el San Fernando CD es obligada. Solo a partir de ahí puede mirar a otros estadios. El filial requeriría de una derrota del Villanovense, que recibe a un matemáticamente descendido Recreativo Granada, y que la Balona no pase del empate en el duelo de los de Romerito ante el líder de la categoría, La Unión Atlético.

Rubio: «No podemos quitarle valor al esfuerzo y evolución de estos chavales»

«Desde que llegamos, el objetivo era llegar con opciones hasta el final, y las tenemos. No de la manera que queríamos, porque no dependemos de nosotros, pero estamos vivos. Es verdad que hemos tenido oportunidades que no hemos aprovechado, pero no podemos quitarle valor al esfuerzo y evolución de estos chavales», afirmaba Rubio en la previa.

El técnico puso en valor el crecimiento del equipo durante estos meses y el papel de muchos jóvenes futbolistas que han asumido un protagonismo notable. «Es un grupo muy joven, con un margen de mejora altísimo. En cinco meses han evolucionado muchísimo y eso es un activo muy importante para el club».

Con el objetivo entre ceja y ceja, Cordero llamó a la unidad y al respaldo de la afición en este momento tan delicado. «Que hagamos nuestro trabajo, que ganemos el partido y que nos sintamos arropados. Es un derbi comarcal, un partido que todos quieren jugar y vivir. Que el amarillo llene las gradas porque estos chavales se lo han ganado».