El Cádiz CF pregunta por Sory Kaba

Este lunes 1 de septiembre toca a su fin el mercado de fichajes y al Cádiz CF aún le quedan por hacer los fichajes de un delantero y un defensa central, además de las salidas de Alcaraz, Sobrino y un jugador más para dejar la plantilla en 25.

Para el puesto del punta el club gaditano ha puesto sus ojos en Sory Kaba, actual futbolistas de la UD Las Palmas y ex del Elche, entre otros. El delantero africano no cuenta en los planes del entrenador Luis García, por lo que los agentes del ariete llevan moviendo ficha desde hace tiempo.

Su destino podría ser Rusia, pero en las últimas horas ha aparecido el interés del Cádiz CF, que habría preguntado por el guineano de 30 años.

Kaba conoce muy bien la Segunda tras su paso por el Elche, donde fue bastante importante antes de recalar en el equipo insular. Durante su trayectoria ha conocido los campeonatos belga, francés, británico o danés, si bien comenzó a jugar en el fútbol alicantino tras sus inicios en el Alcobendas.