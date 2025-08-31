Alberto González carga contra el arbitraje: «¿Para qué sirve el VAR? No le ponen la toma buena en el monitor»

Chico cabreo el que tenía Alberto González tras la derrota de su equipo en el descuento en Carranza. El entrenador, siempre calmado y pausado, se vino arriba cuando le preguntaron por el arbitraje. En el punto de mira del entrenador el gol anulado a su equipo en la primera mitad y los minutos finales en los fue expulsado tanto él como Higinio.

«Creo que llueve sobre mojado en el día de hoy y por eso tenemos un punto extra de frustración y enfado. El resultado es muy injusto teniendo en cuenta lo que se ha visto en el campo, sabemos que el fútbol no es justo pero es importante que quien tiene que impartir justicia lo haga bien. Ya tenemos suficiente con la injusticia del propio fútbol para que haya cosas que no se controlen», destacaba.

González hablaba de la jugada polémica del gol por el tanto anulado a su futbolista. «Al árbitro no le han puesto el plano adecuado en el monitor del VAR. Yo estaba viendo el vídeo en el que se veía como le daba en el pecho y también he escuchado cómo el árbitro estaba diciendo que le pusieran la toma buena. Para qué sirve del VAR, nos han vuelto a perjudicar otra vez«.

Y sobre Bernabéu, el canterano que falló en el gol de Tabatadze, el entrenador del Albacete destacaba que «tiene personalidad para jugar el chaval. No se ha venido abajo y está con la cabeza alta. Es consciente que se ha equivocado pero esto no lo va a hundir», concluía.

