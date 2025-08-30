Cádiz - Albacete: A confirmar las buenas sensaciones (Previa)

El Albacete Balompié llega a Cádiz para medirse ante un equipo serio, sólido y que, más allá de las facilidades o dificultades que encuentre para encontrar portería, demuestra que es un bloque fiable y que es muy difícil que pierda un encuentro. Es la esencia de Gaizka Garitano, que conoce perfectamente los códigos secretos de una categoría impredecible y tremendamente larga. Por eso, hay que tener precaución a la hora de estipular las ilusiones, y la realidad es que el primer objetivo en Segunda División es el de los 50 puntos, pero ciertamente una victoria contra los manchegos provocaría una ola de ilusión en la parroquia amarilla.

No será fácil. El Albacete es un equipo que cuenta con jugadores habilidosos y capaces de crear mucho peligro. Los Agus Medina, Jon Morcillo, Antonio Puertas o Dani Escriche son futbolistas que, si tienen el día, pueden poner en apuros a los amarillos. Sin olvidar a los Víctor Valverde o José Carlos Lazo. De momento, los manchegos han demostrado cierta facilidad en la producción ofensiva, aunque también muestran mucha fragilidad en la labor defensiva. Todo ello a pesar del flamante fichaje de Jesús Vallejo desde el Real Madrid. Ahí están los números. Siete goles encajados en dos partidos. Un punto de seis posibles. Datos que comprometen un proyecto que, a tenor del mercado de fichajes, han colocado a los del Carlos Belmonte como uno de los posibles tapados en el presente curso.

Es un equipo de fuerte recuerdo para Gaizka Garitano. Contra el Albacete fue el debut del técnico vasco en el banquillo amarillo (victoria con gol de Chris desde los once metros) y contra el Albacete fue el peor partido desde que es técnico del Cádiz (3-0 en contra en una tarde para olvidar). «El Albacete tiene mucho talento. Tiene centrocampistas con un gran pie y arriba es de los jugadores de la categoría con mejores futbolistas (Antonio Puertas, Víctor Valverde, Morcillo...) Son capaces de hacerte jugadas de gol y con mucha facilidad hacen ocasiones y goles. Antes eso tenemos que dar nuestra mejor versión y hacer un buen encuentro«, reconocía en la previa.

Por eso, el míster es el primero que no se fía del duelo. Para ello, todo hace indiciar que va a devolver a Yussi Diarra al doble pivote junto a Moussa Diakité y, debido a la condición física de Ontiveros, colocará a un renacido Brian Ocampo en el sector izquierdo el ataque amarillo. Por lo demás, se esperan pocas novedades. Un 1-4-2-3-1 con Suso como enganche y con libertad en los últimos metros.

La realidad es que el Cádiz tiene en su mano firmar un inicio liguero muy prometedor. Siete de nueve serían unas cifras ilusionantes. Por otro lado, cuatro de nueve sería un inicio algo más dubitativo. Por eso, y ante las dudas, lo mejor es que los amarillos salgan el domingo a las 17.00 horas con ambición, hambre e ilusión. Aquella que el equipo ha recuperado tras dos temporadas para el olvido y después de un mercado de fichajes que hace culminar pero que realmente ha provocado un rejuvenecimiento en la plantilla cadista.

Tras la victoria ante el Mirandés y el empate meritorio contra el Leganés en Butarque el ambiente es cada vez más respirable en la Tacita. Por lo tanto, la afición cadista quiere seguir comprobando como, bajo la dirección de Garitano, el equipo toma un rumbo mucho más apetecible y agradable. En lo deportivo parece que se está consiguiendo, y la filosofía del técnico posibilita un ritmo de puntuación ilusionante. La delgada línea entre la ilusión y el nerviosismo.