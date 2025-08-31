Las estadísticas del Cádiz - Albacete

Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 3 Domingo 31/08 17:00h. Árbitro Miguel González Díaz. Estadio Ramón de Carranza. Canal Ninguna

LALIGA HYPERMOTION

Andaluces y manchegos cruzan sus caminos en la tercera jornada de LALIGA HYPERMOTION

Escalante ya no será el mejor pagado de la plantilla

FRANCIS JIMÉNEZ

P.Vallejo

Un renovado Cádiz y un prometedor Albacete se miden en el tercer episodio de LALIGA HYPERMOTION. El cuadro amarillo, dirigido por Gaizka Garitano, busca confirmar las buenas sensaciones en el inicio liguero y alcanzar una victoria que los posicione en la zona alta de la clasificación, mientras que el conjunto manchego, que entrena Alberto González, necesita los primeros tres puntos de la temporada tras un comienzo negativo en cuanto a resultados.

Eso sí, el Albacete cuenta con un potencial que el Cádiz deberá ser capaz de controlar. Jugadores como Jon Morcillo, Agus Medina o Jefté Betancur pueden poner en problemas a los amarillos, que el año pasado superaron a los albaceteños en el que fue el debut de Gaizka Garitano en el banquillo cadista. Chris Ramos se fabricó un penalti que el mismo puso en la escuadra para dar la primera alegría al técnico vasco.

En la vuelta la película fue muy distinta, y el equipo se volvió a la Tacita de Plata con un contundente tres a cero en contra en el que ha sido el peor encuentro del entrenador cadista en su etapa en el banquillo. A lo largo de su historia, Cádiz y Albacete se han visto las caras en Primera, Segunda y Segunda B. La primera visita manchega se produjo en septiembre de 1961 y se saldó con un empate a cero. Ambos equipos acostumbran a protagonizar encuentros cerrados, donde la balanza se decanta a favor de uno u otro por mínimos detalles, así que será importante controlar todos los aspectos para que los cadistas puedan sellar un gran inicio liguero.

Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-4-2
  1. Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero    13
  2. Iza Carcelén
    Defensa    20
  3. Bojan Kovacevic
    Defensa    14
  4. Iker Recio
    Defensa    6
  5. Mario Climent
    Defensa    21
  6. De la Rosa
    Centrocampista    19
  7. Moussa Diakité
    Centrocampista    5
  8. Youssouf Diarra
    Centrocampista    18
  9. Brian Ocampo
    Centrocampista    10
  10. Suso
    Delantero    11
  11. Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero    23
Albacete

ALB

Entrenador:
Alberto González Fernández4-4-2
  1. 1Mariño
    Portero
  2. 15Fran Gámez
    Defensa
  3. 5Javier Moreno
    Defensa
  4. 18Javi Villar
    Defensa
  5. 3J. Gómez
    Defensa
  6. 7Antonio Puertas
    Centrocampista
  7. 17Alejandro Meléndez
    Centrocampista
  8. 8Riki Rodríguez
    Centrocampista
  9. 22Jon Morcillo
    Centrocampista
  10. 4Agus Medina
    Delantero
  11. 10Jefté
    Delantero
