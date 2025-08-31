Las estadísticas del Cádiz - Albacete

Un renovado Cádiz y un prometedor Albacete se miden en el tercer episodio de LALIGA HYPERMOTION. El cuadro amarillo, dirigido por Gaizka Garitano, busca confirmar las buenas sensaciones en el inicio liguero y alcanzar una victoria que los posicione en la zona alta de la clasificación, mientras que el conjunto manchego, que entrena Alberto González, necesita los primeros tres puntos de la temporada tras un comienzo negativo en cuanto a resultados.

Eso sí, el Albacete cuenta con un potencial que el Cádiz deberá ser capaz de controlar. Jugadores como Jon Morcillo, Agus Medina o Jefté Betancur pueden poner en problemas a los amarillos, que el año pasado superaron a los albaceteños en el que fue el debut de Gaizka Garitano en el banquillo cadista. Chris Ramos se fabricó un penalti que el mismo puso en la escuadra para dar la primera alegría al técnico vasco.

En la vuelta la película fue muy distinta, y el equipo se volvió a la Tacita de Plata con un contundente tres a cero en contra en el que ha sido el peor encuentro del entrenador cadista en su etapa en el banquillo. A lo largo de su historia, Cádiz y Albacete se han visto las caras en Primera, Segunda y Segunda B. La primera visita manchega se produjo en septiembre de 1961 y se saldó con un empate a cero. Ambos equipos acostumbran a protagonizar encuentros cerrados, donde la balanza se decanta a favor de uno u otro por mínimos detalles, así que será importante controlar todos los aspectos para que los cadistas puedan sellar un gran inicio liguero.