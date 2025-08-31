Cádiz - Albacete
Las notas del Cádiz - Albacete
LALIGA HYPERMOTION
La entrada de Iuri Tabatadze como revulsivo funciona para Garitano y provoca una nueva victoria amarilla
Ocampo y Tabatadze ilusionan al cadismo (2-1)
Así jugaron los cadistas
Víctor Aznar
Notable
El guardameta brasileño tuvo un par de intervenciones muy meritorias. Generó mayor sensación de seguridad que en las jornadas anteriores y refleja crecimiento con el paso de las jornadas.
Iza Carcelén
Bien
El lateral, que venía de ser algo cuestionado en el encuentro contra el Leganés, hizo un encuentro correcto. Tuvo que lidiar con una de las armas más potentes del Albacete como Jon Morcillo.
Bojan Kovacevic
Notable
Todo lo que tiene que ver con el juego aéreo es propiedad del balcánico, que en un Cádiz que sufre en los centros laterales es oro puro para la línea defensiva.
Iker Recio
Bien
El central muestra crecimiento gracias a la continuidad que está protagonizando. Estuvo providencial en el minuto 38 cortando un pase de gol a Jefté, aunque también genera algunas dudas en ciertas jugadas. Con el balón en los pies, de diez.
Mario Climent
Bien
El lateral estuvo algo más discreto en ataque, aunque sí tuvo oportunidad para llegar al ataque. Entendió que debía desplegar todo su trabajo defensivo para frenar a Puertas en el costado derecho del ataque manchego.
Moussa Diakité
Sobresaliente
El mejor del Cádiz contra el Albacete. Va sobrado en lo físico y sigue mejorando con el balón. Suele tener un rol posicional, pero también es capaz de descolgarse y llegar al ataque. Es una pieza fundamental.
Yussi Diarra
Bien
Al igual que Diakité, es importante para equilibrar al equipo, pero suele tener mayor movilidad y libertad porque tiene una inercia ofensiva. Aunque también fue capaz de corregir tácticamente cuando tocaba.
De la Rosa
Bien
Nueva titularidad del onubense, que se antoja fundamental para mantener el equilibrio del bloque. Ayudó en defensa y le faltó algo más de chispa en ataque. Un jugador importante que tuvo que ser sustituido por lesión al filo del descanso.
Brian Ocampo
Notable
El gol anotado es una auténtica obra de arte. El uruguayo usó el exterior para adelantar a los amarillos. Además, deleitó con una acción individual en la que dejó atrás a tres rivales. Sigue siendo intermitente y
Suso
Bien
Como es habitual, fue intercambiando su posición y, partiendo desde el centro, buscaba el costado diestro Genera mucha amenaza ofensiva y asistió a Ocampo en el tanto del uruguayo. Aún así, el gaditano cuenta con calidad para aportar mucho más en ataque.
Álvaro García
Notable
A pesar de que no tuvo ocasiones y no vio portería, el trabajo del malagueño fue muy bueno y tiene una capacidad enorme de usar su cuerpo para descargar y oxigenar al equipo.
Álex Fernández
Bien
Entró al césped por la lesión de de la Rosa y ayudó a frenar las incorporaciones ofensivas de Fran Gámez. Da control con el esférico.
Caicedo
Notable
Se ha convertido en una solución habitual para Garitano cuando entiende que el equipo necesita más fuerza en defensa. Cumple y deja buenas sensaciones.
Obeng
Suficiente
Tiene la confianza del míster, pero parece estar lejos de lo que requiere una categoría como Segunda División.
Roger
Suficiente
Tuvo minutos en la segunda mitad y no tuvo apenas influencia en el partido. Aunque se muestra participativo y lo intenta para tratar de aportar.
Tabatadze
Sobresaliente
No se le puede pedir más al georgiano en su debut. Entró, marcó el gol de la victoria y dejó los tres puntos en la Tacita de Plata.
Nueva victoria del Cádiz CF, en esta ocasión ante el Albacete Balompié en un partido en el que los cambios de Garitano volvieron a ser clave y decisivos en el choque. El técnico vasco apostó por un once casi idéntico al de la primera jornada contra el Mirandés, con el cambio de Ontiveros por Brian Ocampo, que anotó el primero de la tarde con un gesto técnico exquisito.
Con la lesión de de la Rosa dio entrada a Álex Fernández, y en el segundo tiempo cambió el dibujo tal y como hiciera en Butarque. Además, el debut de Tabatadze significó el tanto de la victoria en el minuto 92. Una sustitución desde el banquillo que dio sus frutos ante el conjunto manchego.