Las notas del Cádiz - Albacete

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Notable El guardameta brasileño tuvo un par de intervenciones muy meritorias. Generó mayor sensación de seguridad que en las jornadas anteriores y refleja crecimiento con el paso de las jornadas. Iza Carcelén Bien El lateral, que venía de ser algo cuestionado en el encuentro contra el Leganés, hizo un encuentro correcto. Tuvo que lidiar con una de las armas más potentes del Albacete como Jon Morcillo. Bojan Kovacevic Notable Todo lo que tiene que ver con el juego aéreo es propiedad del balcánico, que en un Cádiz que sufre en los centros laterales es oro puro para la línea defensiva. Iker Recio Bien El central muestra crecimiento gracias a la continuidad que está protagonizando. Estuvo providencial en el minuto 38 cortando un pase de gol a Jefté, aunque también genera algunas dudas en ciertas jugadas. Con el balón en los pies, de diez. Mario Climent Bien El lateral estuvo algo más discreto en ataque, aunque sí tuvo oportunidad para llegar al ataque. Entendió que debía desplegar todo su trabajo defensivo para frenar a Puertas en el costado derecho del ataque manchego. Moussa Diakité Sobresaliente El mejor del Cádiz contra el Albacete. Va sobrado en lo físico y sigue mejorando con el balón. Suele tener un rol posicional, pero también es capaz de descolgarse y llegar al ataque. Es una pieza fundamental. Yussi Diarra Bien Al igual que Diakité, es importante para equilibrar al equipo, pero suele tener mayor movilidad y libertad porque tiene una inercia ofensiva. Aunque también fue capaz de corregir tácticamente cuando tocaba. De la Rosa Bien Nueva titularidad del onubense, que se antoja fundamental para mantener el equilibrio del bloque. Ayudó en defensa y le faltó algo más de chispa en ataque. Un jugador importante que tuvo que ser sustituido por lesión al filo del descanso. Brian Ocampo Notable El gol anotado es una auténtica obra de arte. El uruguayo usó el exterior para adelantar a los amarillos. Además, deleitó con una acción individual en la que dejó atrás a tres rivales. Sigue siendo intermitente y Suso Bien Como es habitual, fue intercambiando su posición y, partiendo desde el centro, buscaba el costado diestro Genera mucha amenaza ofensiva y asistió a Ocampo en el tanto del uruguayo. Aún así, el gaditano cuenta con calidad para aportar mucho más en ataque. Álvaro García Notable A pesar de que no tuvo ocasiones y no vio portería, el trabajo del malagueño fue muy bueno y tiene una capacidad enorme de usar su cuerpo para descargar y oxigenar al equipo. Álex Fernández Bien Entró al césped por la lesión de de la Rosa y ayudó a frenar las incorporaciones ofensivas de Fran Gámez. Da control con el esférico. Caicedo Notable Se ha convertido en una solución habitual para Garitano cuando entiende que el equipo necesita más fuerza en defensa. Cumple y deja buenas sensaciones. Obeng Suficiente Tiene la confianza del míster, pero parece estar lejos de lo que requiere una categoría como Segunda División. Roger Suficiente Tuvo minutos en la segunda mitad y no tuvo apenas influencia en el partido. Aunque se muestra participativo y lo intenta para tratar de aportar. Tabatadze Sobresaliente No se le puede pedir más al georgiano en su debut. Entró, marcó el gol de la victoria y dejó los tres puntos en la Tacita de Plata.

Nueva victoria del Cádiz CF, en esta ocasión ante el Albacete Balompié en un partido en el que los cambios de Garitano volvieron a ser clave y decisivos en el choque. El técnico vasco apostó por un once casi idéntico al de la primera jornada contra el Mirandés, con el cambio de Ontiveros por Brian Ocampo, que anotó el primero de la tarde con un gesto técnico exquisito.

Con la lesión de de la Rosa dio entrada a Álex Fernández, y en el segundo tiempo cambió el dibujo tal y como hiciera en Butarque. Además, el debut de Tabatadze significó el tanto de la victoria en el minuto 92. Una sustitución desde el banquillo que dio sus frutos ante el conjunto manchego.