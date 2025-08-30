Cádiz - Albacete
El Albacete llega a Cádiz con 21 jugadores, pero sin el exmadridista Vallejo
laliga hypermotion. 3ª jornada
La escuadra manchega hará noche este sábado en el gaditano Hotel Playa Victoria y se marchará a su ciudad el domingo justo después del encuentro
El Albacete Balompié pernoctará en el gaditano Hotel Playa Victoria este sábado para descansar en Cádiz y así afrontar este domingo a las cinco de la tarde su cita liguera ante el Cádiz CF. Un encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion.
21 jugadores han viajado en la expedición manchega a las órdenes del entrenador malagueño Alberto González. Los convocados en las filas del Albacete Balompié son los guardametas Diego Mariño y Raúl Lizoain junto a Fran Gámez, Jogo, Javi Moreno, Jon García, Ale Meléndez, Agus Medina, Morci, Riki, Javi Villar, Jefté, Víctor Valverde, el sanluqueño José Carlos Lazo, Antonio Puertas, Escriche e Higinio. a los que se unen los canteranos Jota, Dani, Capi y Velilla, quienes se suman una jornada más al primer equipo.
Convocatoria #CádizAlbaceteBP 🚍— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) August 30, 2025
Destaca el regreso del delantero Higinio, que estrena convocatoria esta temporada tras recuperarse de sus molestias físicas.
Bajas son el exmadridista Vallejo, Pepe Sánchez, Pacheco y Lorenzo Aguado, que por diferentes dolencias no han viajado a tierras gaditanas este fin de semana.
El Albacete regresará a tierras manchegas a la finalización del encuentro en Cádiz y el próximo lunes, un día después del encuentro liguero, los pupilos de Alberto González entrenarán desde las 12.00 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.