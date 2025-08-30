El Albacete llega a Cádiz con 21 jugadores, pero sin el exmadridista Vallejo

El central Vallejo no estará en Cádiz.

El Albacete Balompié pernoctará en el gaditano Hotel Playa Victoria este sábado para descansar en Cádiz y así afrontar este domingo a las cinco de la tarde su cita liguera ante el Cádiz CF. Un encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion.

21 jugadores han viajado en la expedición manchega a las órdenes del entrenador malagueño Alberto González. Los convocados en las filas del Albacete Balompié son los guardametas Diego Mariño y Raúl Lizoain junto a Fran Gámez, Jogo, Javi Moreno, Jon García, Ale Meléndez, Agus Medina, Morci, Riki, Javi Villar, Jefté, Víctor Valverde, el sanluqueño José Carlos Lazo, Antonio Puertas, Escriche e Higinio. a los que se unen los canteranos Jota, Dani, Capi y Velilla, quienes se suman una jornada más al primer equipo.

Destaca el regreso del delantero Higinio, que estrena convocatoria esta temporada tras recuperarse de sus molestias físicas.

Bajas son el exmadridista Vallejo, Pepe Sánchez, Pacheco y Lorenzo Aguado, que por diferentes dolencias no han viajado a tierras gaditanas este fin de semana.

El Albacete regresará a tierras manchegas a la finalización del encuentro en Cádiz y el próximo lunes, un día después del encuentro liguero, los pupilos de Alberto González entrenarán desde las 12.00 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.