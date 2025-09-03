Cádiz CF: la agenda tiene más nombres

La historia ha cambiado. El Cádiz CF se encuentra en pleno proceso de reconstrucción de su plantilla y este verano se ha podido comprobar que la línea a seguir es distinta.

El tiempo y los resultados dirán si es más o menos acertada, pero la manera de actuar de Juan Cala es diferente. El lebrijano ha dado la vuelta a la dirección deportiva y así ha planificado la configuración de un plantel muy diferente al que había.

El pasado (que fue glorioso no hace tanto tiempo) ha dado paso a un presente que se trata de adaptar a la realidad a marchas forzadas. La renovación no podía esperar más y tenía que ser urgente.

Cala y su equipo de confianza tiraron de trabajo de campo al que han añadido muchos viajes y kilómetros por tierra, mar y aire. «La foto final. 122 días de viajes, reuniones y trabajo desde aquel 2 de mayo para llegar aquí. Un reto enorme y apasionante. Orgulloso y Feliz del equipo, de lo que hemos construido y por supuesto del equipo de trabajo que ha hecho esto posible. A Seguir. #VamosCadiz», señalaba el director deportivo del Cádiz CF al cierre del mercado al compartir una imagen de la actual plantilla del primer equipo gaditano.

Juan Cala junto a Álvaro García Pascual. NACHO FRADE

La negociación cara a cara, de tú a tú, ha ganado terreno. Aunque la tecnología es muy importante para enfocar el objetivo, estar luego en el sitio es clave para conocer al futbolista. Porque el fútbol son más que estadísticas y algoritmos, también son estados de ánimo y formas de ser y pensar. Así, in situ, se puede cerrar un acuerdo u optar por no continuar si las ideas no están muy claras.

Lo que viene a ser combinar el fútbol moderno con el trato personal, el de toda la vida en los clubes modestos. Estar en el sitio y a la hora para afrontar la toma de decisiones.

Y ahí es cuando hay que tratar el tema de las agencias de representación por decreto. El abanico debe abrirse y eso es algo que el actual director deportivo del Cádiz CF ha tenido claro. Tanto que ya no es como antes. Ahora son numerosas las agencias que están representadas en la primera plantilla del Cádiz CF a través de sus jugadores. Salvo AS1, que es una de las agencias más potentes en el mundo del fútbol, pocas tienen más de un jugador en el primer equipo gaditano. El club decide el objetivo y lo negocia, independientemente del intermediario. En otros lugares los hay (y hubo) que sólo trabajaban con algunos y así se formaban las escuadras.

Numerosos fichajes han llegado al Cádiz CF esta temporada. NACHO FRADE

La agencia más representada en el Cádiz CF

Hoy por hoy, y según datos de 'Transfermarkt' es AS1 la agencia que tiene más futbolistas en el Cádiz CF. Son los casos de Fali, Moussa Diakité, Suso y Roger Martí. Se trata de una agencia con peso en el fútbol nacional e internacional que tiene en su agenda a futbolistas de prestigio como Moisés Caicedo (Chelsea), Luis Díaz (Bayern), Nuno Mendes (PSG), Carlos Soler (Real Sociedad) o Juanlu (Sevilla FC), además de entrenadores como Rúben Amorim, Javi Gracia, Alberto González, Vicente Moreno...

Moussa Diakité es una de las sensaciones de este Cádiz CF. ARABA PRESS

La agencia tiene como dueños a Ignacio Aguillo, David García, Luis Miguel Pinho, Miguel Rubén Pinho, Manu Sierra y Raúl Pais da Costa, pero ahí trabajan como agentes exjugadores profesionales como Emilio Viqueira, David Rivas, Casto Espinosa, Antonio Rukavina o Alejandro Campano.

Le sigue RG Football, quien tiene en su cartera a Jorge Moreno y Mario Climent, además del recién cedido al Algeciras Issac Obeng. De esta agencia también es Jony Álamo, quien al final también acabó en las filas albirrojas tras trabajar su recuperación en el Cádiz CF de sus molestias físicas.

Una cartera repartida

Las demás agencias o agentes cuentan con un representado en el Cádiz CF. Es el caso de Gesport Espizua S. L. y SportsMaxi Management. La primera representa a David Gil (cuenta en su cartera con futbolistas de Primera como Koke, Javi López, Javi Muñoz, Dela...). La segunda, enfocada en el fútbol brasileño, es a la que pertenece Víctor Aznar, el guardameta titular del Cádiz CF en este inicio de la temporada. Eso sí, ya apuntó el portero que Alberto Cifuentes se fijó en él a través de Linkedin y así aterrizó en el Cádiz CF.

Otro que sigue estando representado en el Cádiz CF es Borja Couce, agente de Víctor Chust, ahora en el Elche. Aunque nacido en Florida (Estados Unidos), Borja Couce se ha criado en El Puerto de Santa María y se siente portuense como su paisano Iza, al que ahora representa.

El otro lateral derecho, que es Alfred Caicedo, es de You First, la agencia de Álvaro Torres en la que se encuentra el gaditano Miguel Alfaro, agente FIFA. You First es otra agencia consolidada en el mundo del fútbol que lleva a jugadores como Fabián Ruiz o Luis Alberto, entre otros. De ahí también salieron Juanjo Lorenzo y Borja Lasso antes de llegar a la dirección deportiva del Cádiz CF.

Juanjo Lorenzo y Borja Lasso estaban en You First antes de llegar al Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

El fútbol balcánico en este Cádiz CF está representado por Bojan Kovacevic, que es asesorado por International Sports Office, una agencia que controla ese mercado y representa a Vlahovic (Juventus), entre otros futbolistas.

De los otros dos centrales, el recién aterrizado Pelayo Fernández (cedido por el Rayo Vallecano) tiene como agencia a Mesas Sport, controlada por Pepe Meses y que tiene en su cartera a futbolistas como Hugo Duro, Miguel Rubio y Álex Sancris. Todos ellos juegan en Primera como hacía hasta la semana pasada el nuevo central del Cádiz CF.

Iker Recio, por su parte, está en MRH Football Agency, la agencia de José Redondo. La misma de Fer Pérez, el guardameta del filial del Cádiz CF y actual suplente de Víctor Aznar mientras se recupera David Gil de su lesión. Una agencia que también tiene en sus filas a jugadores como Aarón Escandell, Abel Bretones, Carreira, el exmadridista Joselu...

#Leaders lleva a Sergio Ortuño, uno de los fichajes del Cádiz CF este verano. Es la agencia de representación del exfutbolista Quique de Lucas junto a Carlos Cambeiro. La misma que representa a jugadores como Amad Diallo y Garnacho, sus dos ases.

Albert Botines con Goal Management tiene a Yussi Diarra, que antes pertenecía a Niágara Sur (la agencia que representa a Caro y Matos). Goal Management asesora a Jorgensen, Pau López, Iván Martín, Adrián Liso, Bellerín... Otra agencia con peso en el fútbol español.

El mercado uruguayo lo tiene estudiado Faro Sports, que representa a Brian Ocampo y a otros compatriotas suyos como Arezo, Canobbio, Borbas...

Asimismo es Pini Zahavi con Gol International el que lleva a De la Rosa. Este agente israelí tiene una estrecha relación con Joan Laporta y en el Barça juega su representado Robert Lewandowski. Aunque no es la única estrella de un cartel que cuenta con Nkunku (Milan), Leroy Sané (Galatasaray), Tah (Bayern), Gabri Veiga (Oporto) o el jerezano Antoñito (ahora en el Westerlo después de curtirse en el Málaga).

El representante israelí Pini Zahavi. EFE

El fútbol de Georgia y Rumanía es para Carp Football Management, controlada por Carp Ion. Desde ahí llega Iuri Tabatadze y desde ahí recaló en el granada su compatriota Tsitaishvili, ex del Granada y ahora en el Metz.

Efe Aghama es de Viasport, una modesta agencia de representación que se hace hueco poco a poco. El nuevo jugador del Cádiz CF pasa a ser su filón en una agenda con jugadores como el guardameta Nando Almodóvar.

Más conocidas son LIAN Sports Group y Niágara. De la mano de la primera llega el delantero Dawda Camara, cedido en el Cádiz CF por el Girona. También representan a Kerkez y Chiesa (Liverpool), Lukebakio (Benfica), Luis Suárez (Sporting de Portugal), Jovic (AEK Atenas)... Expertos en delanteros y con Pacheta como uno de sus entrenadores.

En cuanto a Niágara, con el exdefensa 'colchonero' Juanma López al frente pero con su versión sur liderada por Enrique Rosado, tienen a Álvaro García Pascual. Un representado más en una lista extensa con futbolistas de la talla de Joan García, Dani Olmo, De Frutos y Morata.

Quienes no están esta vez representados son Leaderbrock Sports, con sede en Valencia, y que en las últimas temporadas han tenido en el Cádiz CF a jugadores como Rubén Alcaraz, Sobrino y Martín Calderón. En su agenda están Pedri, Ferrán Torres y Rafa Marín, entre otros. Ni Hernán Berman (Gonzalo Escalante) y Be Loyal by Ginés Carvajal (Melendo).

Tampoco está representado JV Sports (Joaquín Vigueras), aunque cerca estuvo con el centrocampista David García, cedido a la UD Ibiza de la Primera RFEF. Ni CAA Stellar, con Borja Vázquez cedido en la Ponferradina.

El peso de la familia

También hay casos en la plantilla del Cádiz CF en los que la familia juega su papel. Álex, el capitán, cuenta con representación familiar, mientras que Javi Ontiveros está representado por Sports&Life, la agencia que representa a su cuñado Brahim (Real Madrid). Sufiel Abdelkader Mohand 'Sufi' es cofundador de Sports&Life, padre de Brahim y suegro de Ontiveros, casado con una hermana del futbolista madridista. Todo queda en familia.

Ontiveros está representado por su suegro Sufi, padre del madridista Brahim. ARABA PRESS

No es familia como tal, pero como si lo fuera, la agencia de Joaquín González. Y es que Iván Cristovinho es un experto en la cantera canaria. Tanto es así que representa a Jonathan Viera, Eric Curbelo, Tyronne, Aythami...

IDUB Global representa a Gaizka Garitano. Numerosos son los futbolistas y entrenadores vascos (o que han pasado por Euskadi) los que están asesorados por ellos. Joseba Barandiarán, Eduardo Ortiz y Mela Kodro, entre otros, tienen a jugadores como Martín Zubimendi (Arsenal) y también al excadista Zaldua, todavía sin equipo.

Pero llama la atención el control de entrenadores de la zona que maneja IDUB Global. Además de Gaizka Garitano representa a Xabi Alonso, Ernesto Valverde, Íñigo Pérez, Andoni Iraola, José Luis Mendilibar, Asier Garitano, Beñat San José, Ibai Gómez...

Savia nueva en la cantera

La cantera cadista también se ve representada por varias agencias. Por ejemplo, Area Sport Team lleva a Samu Almagro y Brandon Varela, Rofty SM al futbolista portugués Rafael Carreira, Identity Sports a Rául López, 12 Management (Kanouté, que también lleva al cedido Paquito Mwepu) hace lo propio con Mbemba, Status Sport World S. L. asesora a Pablo Ortiz, PA Management hace lo propio con Saúl Romero...

En resumidas cuentas, un trabajo intenso, con muchos kilómetros encima y más horas todavía por teléfono y en persona. Adiós a un verano en el que se pretende dar por cerrada una etapa para que empiece otra cargada de ilusión. En nueve o diez meses deberá llegar la recompensa. El resultado final lo marcarán los futbolistas y el balón.