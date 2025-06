Borja Lasso: «En los dos años que estuve en el Cádiz CF aprendí muchísimo»

Hace un año el Cádiz CF daba a conocer que Borja Lasso, hasta entonces miembro de la secretaría técnica del club junto a Juanjo Lorenzo, no continuaba vinculado al club de La Tacita de Plata. Así terminaba un periplo que empezó en el verano del año 2022.

«El Cádiz CF y Borja Lasso, han decidido separar sus caminos para el proyecto de la nueva temporada. El hasta ahora secretario técnico llegó al club en 2022 y ha formado parte del grupo de trabajo de la dirección deportiva durante las últimas dos temporadas. La entidad le da las gracias por su labor durante todo este tiempo y le desea mucha suerte en su nueva andadura», señalaba ese comunicado oficial de la entidad gaditana el 4 de junio de 2024.

Antes de eso Borja Lasso había colgado las botas con apenas 28 años de edad tras pasar por equipos como Sevilla FC, Osasuna y Tenerife. Su martirio fueron las lesiones y de ahí pasó a esa otra parcela, aprovechando la oportunidad que Manuel Vizcaíno le brindó con el Cádiz CF a través de la secretaría técnica.

Desvinculado del Cádiz CF, Borja Lasso ha redirigido su trayectoria hacia el mundo de la representación de futbolistas. Con apenas 31 años de edad, el exfutbolista sevillano ha puesto en marcha Global Goal, una agencia de representación en la que cuenta con el exbético Sergio Canales entre sus representados. El cántabro, además, colabora ayudando a los futbolistas más jóvenes de esta agencia.

La lesión de @Borjalasso le alejó de los terrenos de juego, pero no se queja en demasía



"Hay que relativizar los problemas. Claro que es un problemón tener una lesión grave, pero no dejas de ser un privilegiado"



"Todo depende mucho del entorno que tengas"

«Hace cuatro temporadas que dejé el fútbol. Me he recuperado emocionalmente y la clave es no pensar, hacer muchas cosas y estar ocupado. Todo eso te ayuda mucho, aunque siempre está ahí esos momentos de recaída al ver a compañeros que siguen ahí. Te preguntas qué podría haber pasado si no me hubiese lesionado», señalaba Borja Lasso en los micrófonos de Canal Sur, ya que estuvo como invitado este lunes por la noche en el programa radiofónico 'El Pelotazo'.

Aquella etapa como futbolista no tuvo el final deseado y aquel jugador que prometía tuvo que decir adiós de manera prematura. «Creo que hubiese alternado entre Segunda y Primera con algún equipo que hubiese luchado por la permanencia. Asentarme en Primera no creo, pero también es verdad que hay jugadores que evolucionan. Ahí están Óscar Valentín y Ruibal, con los que coincidí en su momento», valoraba el exjugador formado en Nervión.

Ahora, echado la vista atrás, Borja Lasso reconocía: «A partir de los 28, 29 años de edad adquieres una madurez si tienes la cabeza amueblada, te cuidas más. Aprendes de las situaciones que vas viviendo, tienes unos hábitos de vida y de trabajo y conoces gente que te va enseñando mucho, la experiencia de los encuentros».

Porque «el futbolista es más consciente que cuando acaba su carrera hay que saber hacer más cosas. Puedes tener la vida resuelta a nivel económico, pero hay que saber hacer otras cosas. Hay que saber emplear el tiempo mientras eres futbolista. Me alegro de haberme formado».

«Sigo teniendo una gran relación con Manolo Vizcaíno»

De su etapa en el Cádiz CF, Borja Lasso apuntaba: «Cuando me retiré no sabía muy bien qué hacer. Quería hacerlo en el mundo del fútbol y surgió la posibilidad de trabajar en 'You First' (la agencia en la que estuvo trabajando Juanjo Lorenzo, también periodista como Borja Lasso) con Álvaro Torres y Miguel Alfaro, con quienes tengo una magnífica relación, pero me tomé un tiempo. Ahí apareció la posibilidad de llegar a la dirección deportiva del Cádiz CF».

Borja Lasso también agradece la confianza que el presidente del Cádiz CF depositó en él. «Manolo Vizcaíno me conocía de mi etapa como jugador y estuve cerca de ir al Cádiz CF en diferentes momentos como futbolista, aunque al final no se dio. Era una buena oportunidad de empezar mi etapa después del fútbol. Fueron dos años en los que aprendí muchísimo e hice un máster. También aporté bastante en el club, haciendo mucha relación con los jugadores y con muchas personas», señalaba.

Borja Lasso en la presentación de Rominigue Kouamé como jugador del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Y añade el sevillano: «Salí del Cádiz CF por circunstancias (después se confirmó la llegada de Juan Cala a esa parcela), pero sigo teniendo una gran relación con Manolo Vizcaíno y todos los que están en el club. Les estoy muy agradecido. Luego me llamaron de algunas agencias, pero me motivaba crear algo con mis ideas y a mi manera. Le he dado forma a un proyecto que tenía en la cabeza y se lo propuse a algunos jugadores y les encantó. No es fácil emprender y empezar un proyecto desde cero en un mundo con mucha competencia, donde no es sencillo».

Momentos y vivencias que le hacen progresar. «Ojalá supiera lo que sé ahora cuando empezaba a jugar en el primer equipo del Sevilla FC. Si lo hubiese aplicado, hubiese jugado en Primera. Para un jugador que está en el fútbol profesional, el nivel mental es fundamental. Hay que educar al deportista en eso», destaca.

El inicio de un nuevo proyecto

Actualmente, con Global Goal inicia su andadura en otra esfera del balompié. «Conocía a Sergio Canales de su etapa como futbolista. Él también lo pasó bastante mal con el tema de las lesiones y empatizamos mucho porque hemos vivido ese problema. Le presenté el proyecto y él, que había terminado con el agente que lo llevaba, aceptó la propuesta porque le gustó mucho la idea. Se convirtió en el primer cliente de la agencia. Para mí es un privilegio, una motivación y una responsabilidad gestionar la carrera deportiva de un jugador de ese nivel», señala Borja Lasso.

«Es una profesión que tiene mala fama, pero yo la entiendo de una manera muy bonita, ayudando al jugador a sacar el máximo rendimiento, disfrutando al máximo su carrera deportiva y consiguiendo su mejor versión», apostilla como fundador y propietario de una agencia de representación que, además de contar con Sergio Canales, tiene en cartera al canterano bético Mateo Flores, Juan Larios (Southampton) y Adam Arvelo (Sporting de Portugal).

Borja Lasso pasó por la secretaría técnica del Cádiz CF. CCF

Asimismo, Borja Lasso también está involucrado con Jaime Soto en el proyecto del Club Atlético Central, equipo sevillano que puede ascender por quinta vez en siete temporadas. Ahora tiene como rival al Real Jaén, con la Segunda RFEF en el punto de mira.

Y es que después del Cádiz CF ha reconducido su carrera y además lo hace no dejando a un lado la actividad física después de una trayectoria marcada por las lesiones. «Puedo hacer deporte sin una gran exigencia física. Soy muy deportista. Al menos no tengo ese déficit», concluye.

Todo ello un año después y tras un cambio visible en la secretaría técnica del Cádiz CF. Siempre con el presidente al mando de la dirección deportiva, pero ya sin Borja Lasso, a la espera de conocer el futuro de Juanjo Lorenzo y con Enrique pasando a ocupar el puesto de Salvador Chirino. Mientras, Juan Cala como cabeza visible de esa secretaría técnica, apoyado por Mario Fuentes.