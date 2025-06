Cala saca la tijera

El secretario técnico del Cádiz CF, Juan Cala, se paseó por la feria de El Puerto de Santa María el pasado lunes -festivo en la localidad portuense, donde reside la mayoría de los futbolistas del equipo de Garitano- y atendió a los micrófonos de Radio Marca Cádiz. El directivo lebrijano habló largo y tendido sobre los planes que se tienen en un club que busca depurar la plantilla actual para refrescarla con aire nuevo.

Antes de nada, Cala unificó su criterio al del presidente a la hora de hacer balance de una temporada «muy deficiente», tal y como dijo la semana pasada Manuel Vizcaíno. «Estoy de acuerdo con el presidente y creo que estamos de acuerdo todos. No hay ningún integrante del club que esté en desacuerdo».

Y lo que se viene después de una mala temporada es recambios, algo que ya plantea uno de los responsables deportivos del equipo amarillo. En esta línea, Cala adelantó que la idea es realizar «un plan agresivo porque hay muchos jugadores con contrato» a los que hay que «buscar una solución. Va a ser un verano largo, porque va a ser una revolución profunda».

Asimismo, el exfutbolista del Sevilla, Getafe o Cádiz CF manifestó hasta donde puede ser la intervención radical a la hora de confeccionar la plantilla. «El tiempo dirá hasta cuánto hemos podido llegar. Yo diría que más que rejuvenecer la idea es renovar. Renovar caras y airear ese vestuario para empezar con una inercia nueva y una corriente positiva. Nos hemos sentado uno por uno con todos los jugadores y ellos ya saben la posición del club. Saben mi opinión y la de Gaizka Garitano», informó.

Dijo mucho pero sin concretar nombres por respeto a todos ellos y las futuras negociaciones que ya han empezado con esos jugadores que no cuentan. «No voy a entrar en detalles, no es una cuestión de falta de transparencia. Yo no puedo devaluar mi producto. Hay muchos pseudoperiodistas que hablan a través de las redes sociales. No podemos entrar en cada nombre para desmentir o darle veracidad. Vamos a trabajar y los hechos irán marcando lo que estamos haciendo. Estoy muy ilusionado, creo que estamos haciendo cosas muy diferentes. Es un mercado bastante largo».

Sí que se centró en la portería, donde ha terminado jugando Víctor Aznar, arquero que «tiene unas cualidades tremendas», valoró. Además, el sevillano añadió que «tiene que dar un paso hacia delante. Tenemos la duda de David Gil porque tiene una lesión con la que entendemos que debe estar entre dos o tres meses, y Víctor tiene que aprovechar la oportunidad. Contamos con él, lo hemos formado, cuidado y pulido, y ahora tenemos que disfrutarlo en el primer equipo. No tengo noticias de un interés del filial del Atlético, a día de hoy el Cádiz está por delante», dijo en referencia a el interés colchonero por el prometedor guardameta nacido en Brasil.

Hasta diez jugadores podrán salir

Juan Cala se mojó a la hora de dar el número de jugadores de la actual plantilla que han hacer las maletas. «La idea inicial es de nueve, diez u once. Luego hay distintas situaciones. Puede pasar que le comuniquemos a un jugador que debe salir y luego llega el 7 de julio y el jugador llega de otra forma. Por eso mismo, no podemos señalar a ninguno. El fútbol es muy caprichoso, y a lo mejor de esos diez hay tres que llegan en otras circunstancias y convencen a la dirección deportiva y al entrenador. A día de hoy, con lo mal que lo hemos pasado, creemos que el cambio es necesario y se le ha transmitido a cada uno de ellos. Yo creo que llegaremos a un acuerdo con cada uno de ellos», deseó.

La entrevista se celebró en la Caseta Mágica del Cádiz CF y fue desde ahí donde Cala confirmó la llegada al área deportiva de Mario Fuentes, procedente del Sanluqueño. «Es un tipo al que conozco desde hace tres años, lo contraté para el Sanluqueño y nos ha demostrado que es muy capaz. Nos puede aportar bastante, en los próximos días se incorporará. Está negociando con el presidente en esa reestructuración de la parcela. Se incorporará porque se lo ha ganado».

Para terminar habló también de Diakité, jugador que este año ha destacado del primero equipo tras salir de la cantera. «Tendrá ficha del primer equipo. Tiene un contrato largo en el que se recoge absolutamente todo. Desde Navidad es jugador del primer equipo a todos los efectos, a nivel contractual tiene contemplado todos los escenarios. No promocionamos a un jugador que no esté atado contractualmente», comunicó.

Sin salir de la cantera, Cala calcula que «alrededor de cinco o seis jugadores van a estar en la pretemporada con el primer equipo».