Borja Lasso: «El Cádiz está más que preparado para volver a Primera»

Borja Lasso colgó las botas y prácticamente se metió en un despacho. Fue en el de la dirección deportiva del Cádiz CF donde ha trabajado las últimas temporadas como un hombre importante de la secretaría técnica cadista.

El que fuera jugador del Sevilla se desvinculó el pasado verano para dar paso a un hombre que se presupone con mayor experiencia, caso de Juan Cala, que ahora acompaña a Juanjo Lorenzo como responsables de la dirección deportiva cadista.

Lasso ha hecho balance de su etapa en el Cádiz CF, destacando que no salieron las cosas como esperaban la pasada temporada y sin demasiada autocrítica, como hombre de la parcela deportiva. «Fue una experiencia de dos años muy buena», reconoce en una entrevista en El Desmarque. «Manolo Vizcaíno me dio la oportunidad de estar ahí y estoy súper agradecido. Espero que ellos hayan estado contentos con mi labor. Nos reunimos a final de temporada y decidimos que lo mejor para las dos partes era no continuar. Yo les deseo lo mejor, he dejado muchos amigos allí y les deseo lo mejor«.

La temporada pasada fue un auténtico calvario para el Cádiz. «Ya sabemos que la primera división es una categoría muy complicada. Cada año es una guerra. Hay muchos equipos que comparten el mismo objetivo, y no todos lo pueden conseguir. después de cuatro años en Primera salió la cara mala de la moneda y se consumó el descenso. El club está más que preparado para estar este año ahí y volver a la categoría que se merece. Por club, por institución y por todo», reconoce Borja Lasso.

El que fuera coresponsable deportivo explica sobre la plantilla de la pasada campaña que «la planificación deportiva se hizo intentando traer a los mejores jugadores posibles. Así lo creímos a principio de temporada. Después, las cosas no salieron como queríamos. A toro pasado es muy fácil hacer declaraciones, pero había un equipo bastante bueno y con bastantes posibilidades. No se pudo conseguir el objetivo y ya hay que pensar en el futuro».

Cuestionado por la actual campaña en al categoría de plata, Lasso recuerda que «la segunda división es una categoría bastante complicada, con mucha competencia. Esta es la línea a seguir. En casa está costándole un poquito más al equipo, pero tiene una gran plantilla, un gran cuerpo técnico. Seguro que entre todos acaban dando con la tecla y mejorando el rendimiento».

Y todo sin olvidar uno de los temas estrella de las últimas temporadas, Luis Alberto. El jugador ha reconocido en más de una ocasión que le gustaría jugar de amarillo pero ello parece bastante improbable. Lasso, amigo del jugador de San José del Valle, no lo ve imposible. «Hombre, yo creo que a cualquier aficionado del Cádiz le gustaría ver a un jugador de su ciudad, de su provincia, en su equipo. Yo creo que al propio Luis también le gustaría volver. Si se dan las circunstancias, él estaría encantado, pero se tienen que dar las circunstancias. Ojalá que se pueda dar para que el Cádiz disfrute de un jugador de su calidad y que Luis pueda disfrutar de una afición como la del Cádiz», concluye.

