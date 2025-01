Diakité, sin frenos y con lágrimas

Puede que le venga bien. Es más, le va a venir bien seguro. Y le va a venir bien porque gracias a sus compañeros la lección casi que le ha salido gratis al equipo, que se lo dejó todo en el campo para que no se notara la ausencia de Moussa Diakité, que no vea el partido que se marcó el joven maliense procedente de la cantera del Cádiz CF, que sumó una victoria por 3-1 cuando pocos apostaba por ella tras la roja directa al mediocentro.

Ya tuvo un percance en la primera mitad. Diakité desconectó e hizo unas manos propias de una pachanga entre amigos más que de un partido entre futbolistas profesionales. Mira que con esto del VAR hay manos y manos, pero en cuanto se vio la repetición lo único que le daban ganas a un cadista es de echarle la bronca a su jugador por tamaño error.

El primero en salvar al africano fue David Gil, que atajó el lanzamiento desde los once metros de Panichelli, delantero cedido al club burgalés por el Alavés. La euforia en la grada hacía respirar a Diakité, que pocos minutos después no pudo frenar del todo al ariete del Mirandés para que recortase distancias.

Y si mal le fue en la primera mitad pero le fue en la reanudación. Apenas habían pasado cinco minutos cuando Diakité hacía una dura entrada en la medular y veía la roja sin contemplaciones. La repetición no rebajó la gravedad de la falta y el maliense se iba a las duchas entre lágrimas y consolado por el cuerpo técnico.

Todo hacía presagiar que el Cádiz CF no iba a aguantar el segundo tiempo pero este equipo es otro con Garitano y no solo conseguía mantener la ventaja sino o incluso distanciarse un poco más gracias al gol de Chust.

No fue un día bueno para Diakité, que no estará ante el Zaragoza la próxima jornada después de haberse ganado sin discusión un sitio en el once. El jugador maliense estuvo observado desde el palco por su compatriota Kanouté. Y es que el exvillista representa al zambiano Paquito Mwepu, al que se le busca un destino propicio en este mercado de invierno.

Ademas, el Cádiz CF acordó la semana pasada con el Kafue Celtic Football de Zambia la llegada de los jóvenes Mbemba Kawangu y Twizard Mulenga.

