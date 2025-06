Jony Álamo no avanza a la siguiente fase

El Cádiz CF sigue trabajando en la confección deportiva de la próxima temporada con la misión de regenerar una plantilla necesitada de savia nueva que vuelvan a ilusionar a la parroquia amarilla. La revolución debe ser inevitable y el club parece haberse dado cuenta de ello. En un verano que se prevé muy frenético en cuanto a movimientos, las salidas deben protagonizar un buen porcentaje de las operaciones a acometer, aunque en el apartado de llegadas también se plantea un número elevado de incorporaciones para refrescar el vestuario.

Más allá de la llegada de Suso, que se convierte en bandera del proyecto cadista, la entidad se está apoyando en la figura de Mario Fuentes para profundizar en un mercado interesante como es el de Primera Federación. Los fichajes de Iker Recio y, sobre todo, Mario Climent, han demostrado que la tercera categoría del fútbol nacional es un gran caladero de jóvenes talentos.

Y en esa línea se mueve el Cádiz CF. Son muchos los nombres que están apareciendo desde Primera RFEF, aunque hay uno de ellos que ya se encontraba entrenando con el equipo y que, finalmente, no va a ser parte de la plantilla en la 2025/26. Jony Álamo, un mediocentro que nació en La Unión (Murcia) hace 23 años y que en la actualidad se ejercitaba con los amarillos al encontrarse sin equipo después de sufrir una lesión el pasado mes de diciembre, firmó un precontrato con el club por el cual la entidad gaditana podría efectuar su compra antes del próximo 10 de agosto o descartarlo si finalmente no entraba en los planes de Garitano. Y, tal y como informa Radio Cádiz, el segundo escenario es el que finalmente se ha cumplido.

Jony Álamo no hará la pretemporada con el Cádiz CF ya que el club amarillo ha decidido no ejecutar el precontrato. Por lo tanto, y tras pasar por la cantera del Elche, el primer equipo ilicitano, la Cultural Leonesa o el Cartagena, el próximo equipo del centrocampista no será el conjunto cadista.

