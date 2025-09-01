La foto final: así queda la plantilla del Cádiz CF 2025/2026

El Cádiz CF ya sabe la plantilla con la que cuenta.

El mercado ya ha llegado a su fin y el Cádiz CF, ahora sí, ya tiene una foto final de su plantilla de cara al primer tramo de la temporada. Será la imagen del nuevo curso, que podría sufrir algunas modificaciones cuando llegue el momento del mercado de invierno.

Después de una última jornada frenética, el Cádiz CF ya tiene configurada su plantilla. Los tres últimos en llegar a la disciplina gaditana son el central Pelayo Fernández (Rayo Vallecano), el extremo Efe Aghama (Ceuta) y el delantero Dawda Camara (Girona).

La plantilla del Cádiz CF, a 2 de septiembre de 2025 y una vez cerrado el mercado de fichajes, queda de la siguiente manera:

📸 #LaFoto2526



🔒 El #CádizCF da por finalizado el mercado de verano.



📅 Este martes, a las 12:00 horas, Manuel Vizcaíno y Juan Cala ofrecerán una rueda de prensa para hacer balance del mercado. pic.twitter.com/jXu4HCiMxD — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 1, 2025

La portería

Víctor Aznar y David Gil ocuparán la portería del Cádiz CF. El primero sube desde el filial y por ahora es el guardameta titular. El madrileño está recuperándose de una lesión de la temporada pasada e intentará recuperar la titularidad que al fin pudo conseguir el pasado ejercicio después de año y años en el primer equipo del Cádiz CF. Tras ellos aparece Fer Pérez como tercer portero y guardameta del filial.

Los laterales

En el lateral derecho, Iza fue renovado al terminar su contrato al final de la pasada temporada y su competencia ahora será Alfred Caicedo, joven jugador ecuatoriano, tras no ser renovado Zaldua.

Mario Climent se ha hecho con el lateral izquierdo después de aterrizar en el mercado de invierno. Ahora parte como titular, con el canterano Raúl Pereira como alternativa. Matos se marchó al Ceuta.

El centro de la defensa

El joven central Pelayo Fernández, cedido por el Rayo Vallecano hasta el final de la temporada, ha sido el último centrales en llegar al Cádiz CF. De esta manera se une a Bojan Kovacevic (ya es propiedad del Cádiz CF), Iker Recio (llegó en el mercado de invierno), Jorge Moreno (otra de las incorporaciones) y el veterano Fali.

Ha dicho adiós Víctor Chust (cedido al Elche hasta el final de la temporada con opción de compra por parte de los ilicitanos).

Luis Hernández se queda sin ficha al estar lesionado una temporada más.

El centro del campo

La renovación del veterano Álex, que también acababa contrato, se une al salto definitivo de Moussa Diakité al primer equipo. Junto a ellos aparecen los recién fichados Joaquín González y Sergio Ortuño. E incluso Yussi Diarra, que también puede adelantar su posición sobre el rectángulo de juego.

Se han marchado en los últimos días, aunque tenían contrato en vigor, jugadores como Fede San Emeterio (Ponferradina), Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante. También Álvaro Bastida, aunque jugaba en el filial y se va traspasado al Arenteiro.

No ha continuado otro fichaje como David García, que parecía que iba a quedarse en el primer equipo. Al final ha sido cedido a la UD Ibiza.

Los extremos y la mediapunta

De casi no tener extremos veloces a contar con varios. Juan Cala ha traído al Cádiz CF a jugadores como Iuri Tabatadze y Efe Aghama para competir con Brian Ocampo, De la Rosa, Ontiveros y Suso. Eso sí, algunos de ellos (sobre todo los dos últimos) pueden jugar en la mediapunta. E incluso Yussi Diarra y Álex llegado el caso. Alternativas hay de sobra.

En estas posiciones han salido el mediapunta Melendo (puso rumbo a China) y los extremos Iván Alejo (Valladolid) y Sobrino. También ha dicho adiós Isaac Obeng, uno de los fichajes del verano, que se marcha cedido al Algeciras.

La delantera

Al veterano Roger Martí se han unido Álvaro García Pascual y el recién incorporado Dawda Camara, el último de los fichajes de este mercado.

Una delantera muy renovada porque han salido Carlos Fernández (estaba cedido y ahora juega en el Mirandés), Mwepu (se le ha ampliado un año más el contrato y se marcha cedido al Atlético Sanluqueño, donde tratará de recuperarse de su grave lesión de rodilla) y Chris Ramos (Botafogo). Sin olvidar a atacantes como Borja Vázquez y Marcos Denia, que han sido cedidos a equipos de la Primera RFEF como Ponferradina y Pontevedra, respectivamente.