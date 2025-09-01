Efe Ugiagbe, la nueva promesa nigeriana del Ceuta por la que apuesta el Cádiz CF

Efe Ugiagbe Aghama será en las próximas horas nuevo jugador del Cádiz CF. Así lo apunta el periodista Ángel García y lo confirman algunos medios de comunicación en Ceuta.

El Cádiz CF pagará la cláusula de rescisión (en torno al millón de euros) del joven atacante nigeriano del Ceuta, que en principio llegó para ocupar plaza con el Ceuta B en la Tercera RFEF, pero que ya ha debutado con el primer equipo caballa en LaLiga Hypermotion dejando buenas sensaciones sobre el rectángulo de juego.

El Villarreal era otro de los clubes interesados en su contratación, en este caso para ceder después al futbolista a otra escuadra.

💣El @Cadiz_CF se adelanta al @VillarrealCF en el fichaje del atacante nigeriano de 21 años Efe Ugiagbe



▪️Desvela en primicia @__AngelGarcia__ que pagará 1 millón de euros a la @ADCeuta_FC



▪️El club villarrealense estudiaba ficharlo este lunes para cederlo a otro club… pic.twitter.com/PbUnePtaEr — solofichajes123 (@solofichajes123) August 31, 2025

Efe Ugiagbe recaló en el Ceuta hace mes y medio procedente del Lleida Esportiú, donde llegó libre el pasado mercado de invierno. En tierras ilerdenses disputó 107 minutos en once encuentros y anotó un gol en la Segunda RFEF. Su actuación despertó el interés del Ceuta, que lo incorporó a sus filas. De hecho se incorporó a la pretemporada del Ceuta en Montecastillo y debutó en el amistoso estival frente al Uniao Leiria. Firmó su contrato por una temporada.

Extremo veloz y con desborde

Con tan sólo 21 años de edad, el futbolista nacido en Nigeria se curtió en el Eagle Wings y en el Bendel Insurance de su país y desde ahí pasó a formar parte del Macva Sabac, escuadra de la Segunda división de Serbia. Después ha llegado su aventura en España.

Se trata de una joven apuesta que suele jugar como extremo, sobre todo por la banda izquierda a pierna cambiada. Con 178 centímetros de estatura, Efe Ugiagbe es un futbolista que tiene mucha velocidad y capacidad de desborde. De esta manera, Isaac Obeng podría salir.

Sería una apuesta de futuro del Cádiz CF para tener la oportunidad en el presente. Un atacante, pero que no es un delantero centro que podía esperarse para reforzar al Cádiz CF. Esta pieza se espera que llegue en las próximas horas. Un movimiento que, en caso de salir bien, puede ser muy positivo para la entidad de La Tacita de Plata a nivel deportivo y económico.

Su aparición en el inicio del campeonato liguero había sido una de las noticias positivas para el Ceuta, recién llegado al fútbol profesional. Aunque el equipo ceutí todavía no ha podido puntuar en LaLiga Hypermotion, Efe Ugiagbe ha dejado buenas impresiones. En este comienzo de temporada ha disputado 42 minutos ante el Valladolid, 28 minutos frente al Sporting (en ambas ocasiones entrando como recambio) y todo el encuentro en El Sardinero ante el Racing de Santander, estrenando titularidad.

Allí ha coincidido hasta la fecha con excadistas como Matos (recaló allí este verano), Manu Sánchez, Yann Bodiger y Manu Vallejo.

El Cádiz CF ya lo sufrió en sus carnes este verano en Sanlúcar de Barrameda durante un amistoso que terminó con una amplia victoria del Ceuta (0-3). Entonces Efe Ugiagbe tuvo minutos en la segunda mitad.

La apuesta ceutí por el fútbol nigeriano

De ser así, y aunque se quedaría sin una de sus revelaciones para afrontar la exigente temporada en LaLiga Hypermotion, el Ceuta volvería a hacer caja con una joven promesa del fútbol nigeriano, un mercado que controla muy bien. Ya sucedió con Christantus Uche, el mediocentro que llegó al Ceuta en el año 2023 procedente del Moralo después de formarse en Nigeria. Un año después fue fichaje por el Getafe tras el pago de medio millón de euros.

Ahora Uche, aunque no está por la labor, se convertirá casi con total seguridad en nuevo jugador del Crystal Palace en este último día del mercado de fichajes. El club inglés se acercaría a los 20 millones de euros que pide el Getafe por su traspaso.

🚨🔴🔵 Christantus Uche, in London to sign at Crystal Palace today as deal is now verbally agreed.



Getafe expect all formal steps to be respected on Monday to sell Uche. pic.twitter.com/xjeK2HQZVD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

El futbolista reconvertido en delantero centro por Pepe Bordalás es actualmente uno de los estandartes del Getafe en Primera y el club madrileño no puede dejar pasar una operación económica tan importante debido a su delicada situación con el Fair Play financiero de LaLiga. De confirmarse la venta, el Ceuta también ingresará un 20% de la operación al conservar parte de los derechos sobre el fichaje.