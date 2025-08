Insípida y preocupante versión del Cádiz en Sanlúcar (0-3)

Derrota con malas sensaciones del Cádiz CF ante el Ceuta en un nuevo amistoso de pretemporada para los amarillos, que están a dos semanas comenzar el campeonato liguero contra el CD Mirandés en la Tacita de Plata. Gaizka Garitano alineó al siguiente once: Fer Pérez; Caicedo, Iker Recio, Fali, Mario Climent; Ortuño, David García; Obeng, Yussi Diarra, Brian Ocampo y Roger Martí. Una especie de 1-4-2-3-1 con el debut del nuevo fichaje maliense en la medular. Los descartes (Alcaraz, Sobrino, Escalante, Caro y Fede) no estaban convocados, y tampoco Suso, Ontiveros (que sufre un proceso febril), Chris Ramos, Joaquín González, Almagro, Álex Fernández, Almagro y José Antonio de la Rosa.

Pronto tendría la primera gran ocasión del encuentro el Cádiz CF. Brian Ocampo escoraba su trayectoria hacia posiciones interiores y encontraba con un pase filtrado a Roger Martí que, en el mano a mano, no acertaba ante Vallejo. El ritmo del encuentro en cuanto a producción ofensiva sería bastante limitado en el primer acto. Los amarillos tan solo amenazarían la portería del Ceuta en el minuto 22 en una acción en la que Obeng, entre recortes y un pase en falso a Diarra, desaprovechó una buena oportunidad para abrir el marcador. Por parte de los ceutíes, un par de disparos lejanos de Cristian Rodríguez que se marcharían desviados.

Tras el descanso, Garitano dio entrada a Iza Carcelén y a Álvaro García Pascual en lugar de Caicedo y Yussi Diarra. Y nada más pitar el inicio de la segunda mitad llegaba el tanto inicial del Ceuta. Manu Vallejo colgaba un centro desde la derecha y el despeje de Fer Pérez rebotaba en Iker Recio para que el balón acabara dentro de la portería. Una acción desafortunada que ponía al Cádiz CF por detrás en el marcador. Aunque la tendencia del partido ya indicaba que el Ceuta se encontraba más cómodo en el terreno de juego.

Por eso, el técnico vasco quiso reaccionar y dio entrada a Moussa Diakité y a Ismael Álvarez y el Cádiz CF encontró la oportunidad de empatar a través de los once metros. Roger Martí era derribado dentro del área y el propio Roger Martí era el encargado de tirar el lanzamiento. Sin embargo, la definición del de Torrent, a pesar de engañar al guardameta, no encontraba portería. Un síntoma más de que el cuadro amarillo no estaba viviendo su tarde en Sanlúcar de Barrameda, mostrando una versión insípida en ataque y por momentos débil en defensa.

Tal es así que, en el minuto 69, llegaba el segundo tanto de la Agrupación Deportiva Ceuta. Disparo ajustado de Juanto Ortuño imposible para Fer Pérez que ampliaba la ventaja de los ceutíes. De cara a los últimos minutos, Garitano también daba minutos a Bojan Kovacevic, Víctor Chust, Víctor Aznar, Marcos Denia y Raúl Pereira. Aún así, el gol que llegaría sería uno más del Ceuta, que sentenciaba en el minuto 85 a través de un bonito tanto de Cristian Rodríguez. El 10 ceutí ejecutaba un lanzamiento de falta magistral ante el que nada podía hacer Víctor Aznar.

Un mal partido del Cádiz CF que, dentro del contexto de lo que significa una pretemporada, deja malas sensaciones ante un rival de su misma competición y demuestra que tiene muchos problemas para generar peligro sin sus futbolistas importantes en esas labores. La próxima prueba será el jueves contra el Al-Ettifaq.