El Cádiz CF ya tiene delantero: Dawda Camara. El delantero nacido en Bañolas (Gerona), aunque con la doble nacionalidad de Mauritania, llega a La Tacita de Plata cedido por el Girona hasta el final de la temporada.

El club gaditano se ha cruzado en el camino del Albacete Balompié, rival de los gaditanos el pasado domingo (2-1), que también lo pretendía. La oferta de la entidad gaditana era importante y al final ha acabado vistiendo de amarillo. Algo similar pasó hace algunas semanas cuando el Cádiz CF se adelantó al club manchego y se hizo con Yussi Diarra.

El delantero centro de 22 años de edad ha disputado dos encuentros con el Girona en este comienzo de la temporada en Primera. Ariete potente de 188 centímetros de estatura, Dawda Camara tiene contrato con el Girona hasta 2027 tras su última renovación con el club de Montilivi el pasado 23 de agosto. El fichaje de Vladyslav Vanat (Dynamo de Kiev) por el club catalán cierra las puertas de Dawda Camara en el primer equipo del Girona.

OFICIAL | Acuerdo con el @GironaFC para la cesión de Dawda Camara.



¡Bienvenido, Dawda!



— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 1, 2025

Plantilla configurada

Antes ya había debutado con el primer equipo gerundense en el año 2021. Está previsto que este martes viaje rumbo a la capital gaditana y se ponga a disposición de Gaizka Garitano, que suma un nuevo delantero a Álvaro García Pascual y Roger Martí.

Con esta incorporación más las del defensa Pelayo Fernández (cedido por el Rayo Vallecano) y Efe Aghama (Ceuta), el Cádiz CF cierra teóricamente su plantilla.