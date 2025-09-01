Pelayo Fernández es el elegido para completar el centro de la zaga del Cádiz CF

El Cádiz CF ha confirmado esta tarde su segundo fichaje del día. Horas después del extremo Efe Aghama (Ceuta), el club gaditano ha anunciado la llegada de Pelayo Fernández, en calidad de cedido hasta final de temporada. De esta manera, únicamente queda amarrar la incorporación del ariete.

Nacido en Vigo en el año 2003, Pelayo Fernández es un joven central que llega procedente del Rayo Vallecano, aunque se formó en las categorías inferiores del Barça.

Hijo del exdefensa asturiano y sportinguista Sergio Fernández (también militó en Celta -Pelayo nació en Vigo cuando su padre jugaba en Balaídos-, Zaragoza y Osasuna), Pelayo Fernández empezó su formación en el Sporting. También es defensa central de alta estatura: 193 centímetros (algo más que su progenitor).

OFICIAL | Pelayo Fernández llega cedido por el @RayoVallecano hasta final de temporada.



¡Bienvenido, Pelayo!



🔗 https://t.co/hK1CGBju1l pic.twitter.com/WBDtOlalmx — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 1, 2025

Aterriza en tierras gaditanas tras jugar en el estreno liguero en Montilivi con el Rayo Vallecano y en la fase previa de la Conference League, por lo que viene rodado. Asimismo también disputó algunos encuentros el pasado ejercicio con el club de 'La Franja'.

Defensa cerrada

Pelayo Fernández viajará en las próximas horas hacia Cádiz para ponerse a las órdenes de Gaizka Garitano. Allí tendrá como compañeros y competencia en el centro de la zaga a Kovacevic, Iker Recio, Jorge Moreno y Fali.

Después del adiós de Víctor Chust al Elche, la llegada de Pelayo Fernández (pretendido por otros equipos de Segunda) cierra el centro de la defensa del Cádiz CF, posición para la que también sonaron en los últimos días jugadores como Oier Luengo (Real Oviedo) y Jorge Cabello (Levante).