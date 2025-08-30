Oier Luengo, en el radar de Cádiz CF y Granada

El Cádiz CF necesita reforzar el centro de la defensa. Conocido es de sobra que el club gaditano busca en el mercado un central y un delantero para cerrar definitivamente la plantilla en el apartado de llegadas. Así lo ha dicho Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF, y lo ha corroborado Gaizka Garitano, el entrenador de los amarillos.

Cuatro son los centrales que actualmente tiene el Cádiz CF. Desde Bojan Kovacevic hasta el recién llegado Jorge Moreno pasando por Iker Recio y Fali. Aun así es necesario un central más y el que venga debe llegar con galones de titular, ya que la marcha de Víctor Chust al Elche (donde le va bastante bien en Primera en este inicio de la temporada) ha dejado un hueco que debe cubrirse con un zaguero solvente y de garantías.

Para el quinto, y según apunta 'La Nueva España', el Cádiz CF se ha fijado en Oier Luengo, que no ha sido convocado para el Real Oviedo - Real Sociedad. Y es que el club ovetense, que este sábado sale de inicio con David Costas y Dani Calvo (con David Carmo y el joven Marco Esteban en el banquillo), no cuenta con el central de Amorebieta.

Ahora bien, el Cádiz CF no es el único interesado, ya que el Granada también aparece en las quinielas para hacerse con los servicios de un futbolista que quiere seguir en Primera, aunque desde el club ovetense se ve con buenos ojos su salida.

Consolidado en LaLiga Hypermotion

El zaguero vasco tiene 27 años de edad y tiene contrato con el club carbayón hasta el 30 de junio de 2027 tras su última renovación en el año 2024. Oier Luengo llegó libre a la capital de Principado tras formarse en Lezama, llegando a jugar en el Bilbao Athletic, y tras pasar también como cedido por el Amorebieta, club en el que se formó.

Defensa de 185 centímetros de estatura, Oier Luengo ha empezado su cuarta temporada en el Real Oviedo. Hasta este ejercicio siempre ha jugado con los azulones en Segunda. El pasado ejercicio disputó más de 2.200 minutos, marcó dos goles y participó en el histórico ascenso carbayón a Primera después de más de dos décadas. Eso sí, fue titular indiscutible en el primer tramo del tramo y después tuvo menos peso en el equipo, aunque también jugó.

Veljko Paunovic, su actual entrenador le dio 90 minutos esta temporada en el estreno ante el Villarreal y medio tiempo frente al Real Madrid en el Estadio Carlos Tartiere. Ahora, sin embargo, no ha entrado en la convocatoria para recibir de nuevo en casa a la Real Sociedad.

El cierre del mercado se espera intenso. Muy intenso.