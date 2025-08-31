El curioso método empleado por el Cádiz para fichar a Víctor Aznar

Víctor Aznar será el encargado de defender la portería del Cádiz CF esta temporada. Al menos, hasta que David Gil esté cien por cien recuperado y, a partir de ahí, será Gaizka Garitano quien decida quién es el guardameta titular. Contra el Albacete, el brasileño tuvo intervenciones de mérito y dejó atrás esas dudas que sí había ofrecido en los encuentros anteriores, sobre todo con el error que casi cuesta un disgusto contra el Mirandés. Tras el choque, acudió a rueda de prensa para atender a los medios de comunicación, dejando claro que está contento y, al misma tiempo, que todavía tiene mucho que mejorar.

«Vengo de 2º RFEF, el salto no es fácil para nadie. Creo que en los partidos he tenido errores pero en líneas generales muy bien, estoy demostrando porqué me han subido. Poco a poco y madurar con los partidos en segunda. Todos los futbolistas tenemos una mejora muy grande, tengo 23 años y mucho margen de mejora. Cada partido me siento mejor. El cambio es muy radical«, explicaba Víctor Aznar.

Al ser preguntado por el buen ambiente que se ve en el vestuario, el guardameta reconocía que «el fútbol es así, cuando se gana hay buen ambiente. Todos queremos aportar al club y las cosas están saliendo bien llevamos siete puntos de nueve«. Sobre la vuelta de David Gil, que será en las próximas semanas, el brasileño manifestaba que «me alegro de que vuelva. Aporta mucho en los entrenos y tiene un nivel muy alto, es una admiración muy grande. Aprendí mucho de él. Si juego o no depende del míster. Cada partido que juego intento hacerlo lo mejor posible».

Por último, y al ser preguntado por quién se le venía a la cabeza en este buen momento deportivo, el meta desvelaba cómo se produjo su llegada ala cantera amarilla. «Alberto Cifuentes fue quien me fichó, fue quien me trajo para Cádiz. Tenía una confianza enorme. Me fichó por un vídeo en Linkedin, no sé si lo sabíais«, explicaba Víctor Aznar reconociendo la importancia del exportero manchego en su aterrizaje en la Tacita de Plata.