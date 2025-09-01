Continúan las salidas en el Cádiz CF: David García y Obeng, cedidos a UD Ibiza y Algeciras

El capítulo de salidas en el Cádiz CF se sigue cerrando tras las últimas salidas de Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz y Sobrino. Tal es así que los últimos en salir son Álvaro Bastida al Arenteiro, David García a la UD Ibiza e Isaac Obeng al Algeciras, todos ellos de la Primera RFEF.

El centrocampista chiclanero no tenía sitio en el primer equipo. De hecho ni ha tenido opciones este verano. Ha sido traspasado al Arenteiro.

Lo mismo le ha ocurrido a David García e Isaac Obeng, que sí han estado cerca de formar parte de la primera plantilla del Cádiz CF. De hecho el extremo ghanés ha llegado a tener minutos en Segunda con el equipo gaditano en este inicio liguero.

El club gaditano ha cedido al centrocampista sevillano a la UD Ibiza y desde allí buscará formar parte del Cádiz CF en el futuro. Ya avisó Juan Cala la semana pasada que algún centrocampista iba a salir y el elegido para abandonar la primera plantilla ha sido David García, que parecía haberse ganado un puesto.

La llegada de Efe Ugiagbe Aghama, joven extremo nigeriano procedente del Ceuta, hará que Isaac Obeng pueda buscar minutos como cedido en Algeciras. Este último sabía que podía irse si llegaba un recambio y, aunque en los últimos días su continuidad parecía cercana, ha terminado saliendo rumbo al Nuevo Mirador.

David García e Isaac Obeng junto a Juan Cala en la presentación. F. J.

Con contrato hasta 2028

Tanto David García como Isaac Obeng, que fueron presentados el mismo día, dicen adiós con la esperanza de volver próximamente.

El centrocampista sevillano está a punto de cumplir 22 años de edad y tiene contrato con el club de La Tacita de Plata hasta 2028. La misma situación vive el extremo ghanés.