Álvaro Bastida tratará de relanzar su carrera en el Arenteiro

Álvaro Bastida ya ha sido inscrito como nuevo jugador del Arenteiro, equipo que milita esta temporada en la Primera RFEF. A sus 21 años de edad el centrocampista chiclanero, que ya jugó cedido en el Atlético Sanluqueño, militó la última temporada en el filial del Cádiz CF.

Con contrato hasta 2026 tras estampar su firma en 2021, cuando el Cádiz CF se aseguró su continuidad, Álvaro Bastida no ha tenido el rendimiento esperado en el primer equipo cadista. Y es que el de Chiclana de la Frontera fue la gran joya de la cantera amarilla durante la etapa de Álvaro Cervera.

El técnico lo hizo debutar en Primera en el último encuentro de la primera temporada tras el regreso. Fue en el Ciudad de Valencia. Ahí amarró el Cádiz CF al canterano, que tenía 17 años de edad. Al siguiente ejercicio tuvo más de una oportunidad en la máxima categoría, aunque con la destitución de Álvaro Cervera dejó de entrar en los planes del primer equipo.

La gran esperanza

La cifra de su cláusula de recisión aumentaría cuando el gaditano pasara a tener licencia con el primer equipo. En ese caso, la cláusula pasaría a ser de 20 millones de euros si el club formaba parte de Primera y se quedaría en 12 millones de euros si milita en Segunda.

Álvaro Bastida (c) en una pretemporada con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Pese a estar en algunas pretemporadas con el primer equipo y durante entrenamientos, Álvaro Bastida, que llegó a ser internacional en las categorías inferiores de España, no rompió el techo.

Ahora le toca iniciar una nueva aventura en Galicia. Tal y como avanzó el periodista J. M. V. Merino, el centrocampista chiclanero tratará de relanzar su carrera en O Carballiño (Orense) a las órdenes de Jesús Arribas y en el Arenteiro, un club asentado en la tercera categoría del balompié nacional.