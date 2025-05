Bastida, el futuro por resolver de la gran promesa

El filial del Cádiz CF no pudo obrar otra vez el milagro. Esta temporada no fue posible culminar la remontada y el Cádiz CF Mirandilla certificó el pasado fin de semana su descenso a la Tercera RFEF, pasando en el último lustro de estar en la tercera categoría del fútbol nacional a competir en la quinta. Un batacazo considerable.

Días después de dar el primer filial gaditano con sus huesos en la Tercera RFEF, nadie en las altas esferas del club (más allá de las declaraciones de su entrenador al consumarse el descenso) ha salido a analizar la situación. Sobre todo después de un fin de semana traumático para la cantera al conocerse otros descensos.

Quien sí ha salido a lamentar la pérdida de la categoría es Álvaro Bastida, el capitán del filial del Cádiz CF. Lo ha hecho a través de su cuenta personal de 'Instagram', donde ha dado la gracias al mismo tiempo que ha pedido perdón.

«Temporada 24/25. Ponemos fin a una temporada llena de emociones y aprendizaje, una temporada que no ha sido fácil para nadie, en la que disfrutamos y sufrimos juntos, en la que creamos una verdadera familia y en la que me hicisteis volver a disfrutar del fútbol. Lo intentamos, lo dimos todo hasta el último momento, pero no lo conseguimos. Sólo puedo decir gracias y perdón. Gracias por el año, a mis compañeros por hacerlo todo más fácil y bonito. También al cuerpo técnico, a los fisios, al médico y a los delegados por el trabajo diario. Y pido perdón a toda la gente que confiaba en este equipo por no haber conseguido el objetivo», comenzaba señalando el centrocampista chiclanero.

Un mensaje con sabor a despedida porque, tal y como él mismo apuntaba: «Me llevo amigos para toda la vida y estoy seguro que a todos os llegarán cosas buenas porque os lo merecéis. Y de nuevo, GRACIAS A TODOS POR TODO».

¿Y ahora qué?

Autor desde el punto de penalti de uno de los goles de la victoria ante el San Fernando CD en el derbi de la pasada jornada (2-0), cita que confirmó el descenso de ambas escuadras a la Tercera RFEF, Álvaro Bastida dice adiós a una temporada en la que ha sido uno de los fijos en el filial. Primero con Juanma Cruz y después con Rubio.

Más de 2.500 minutos ha disputado este curso el chiclanero, repartidos en un total de 31 encuentros, 28 de ellos como titular. Es decir, nada más que se ha perdido tres encuentros del Cádiz CF Mirandilla esta temporada, teniendo así la continuidad que le faltaba en otras temporadas.

Presente en entrenamientos del primer equipo y en un par de convocatorias (aunque sin llegar a jugar con el primer equipo del Cádiz CF esta temporada), ahora queda saber qué pasará con Álvaro Bastida de cara al futuro.

A pocos días de cumplir los 21 años de edad (lo hará el próximo 12 de mayo), Álvaro Bastida sabe que, aunque aún es Sub 23, su etapa en el Cádiz CF Mirandilla puede ir llegando a su fin. Entre otras cosas porque el filial ha bajado un peldaño más y la distancia con el primer equipo es cada vez más amplia. Lo que viene a ser un daño colateral para los canteranos que quieran dar el salto.

Álvaro Bastida, en primer plano, durante una pretemporada del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Álvaro Cervera, clave en su trayectoria

Y todo ello sucede cuando Álvaro Bastida está a punto de entrar en su último año de contrato, pues llega a su fin el 30 de junio de 2026. El centrocampista formado en el APA Sancti Petri se convirtió en la gran esperanza de la cantera del Cádiz CF hace ya algunos años. Aún se recuerda la icónica imagen en la que Augusto Fernández, que se retiraba, fue relevado por un joven de 17 años recién cumplidos que había debutado con el primer equipo gaditano en Primera casi sin pasar por el filial, ya que jugó casi todo el curso en el Cádiz CF Juvenil de División de Honor. Era el Levante - Cádiz de la última jornada de la temporada 2020/2021, la primera del Cádiz CF en su última etapa en la máxima categoría del balompié nacional. El ejercicio en el que el equipo de Álvaro Cervera se salvó un mes antes del final.

Bastida rompía moldes y el Cádiz CF lo ataba en corto. El centrocampista, que había llegado a El Rosal en cadetes, firmaba su contrato hasta el 30 de junio de 2026. El club se aseguraba la presencia del futbolista durante un lustro. Además pasaba a tener una cláusula de rescisión digna de cualquier jugador importante del fútbol profesional. Su estreno en la máxima categoría hacía que fuesen seis millones de euros los que cualquier club tuviese que desembolsar si pretendía firmar al centrocampista chiclanero.

Meses después Álvaro Cervera daba confianza a Bastida y le hacía jugar en varios encuentros. De hecho debutó esa temporada 2021/2022 con victoria en Balaídos. Sin embargo, Cervera (que también lo alineó en su último encuentro en El Sadar, aunque fue como suplente) salió y con Sergio González, con el que apenas jugó en la Copa del Rey en El Molinón, pasó al ostracismo, regresando al filial. Fue el 15 de enero de 2022. Nunca más volvió a jugar encuentros oficiales con el primer equipo, aunque desde entonces ha estado presente en encuentros amistosos, ha llevado a cabo pretemporadas y ha sido convocado en seis ocasiones para citas oficiales, aunque sin llegar a jugar.

Álvaro Bastida jugó su último encuentro oficial con el primer equipo del Cádiz CF en El Molinón en la temporada 2021/2022. LOF

Internacional en las categorías inferiores con la selección española, continuó un curso más en el filial del Cádiz CF (2022/2023) y al año siguiente (2023/2024) se fue cedido al Atlético Sanluqueño, donde no cuajó, disputando poco más de 700 minutos en toda la temporada.

La última experiencia ha tenido esta temporada en el Cádiz CF Mirandilla, donde sí ha tenido peso pero no ha podido evitar la catástrofe.

Ahora, con un año más de contrato, queda saber qué pasará con el capitán del filial. Continuar en el Cádiz CF Mirandilla supone un claro retroceso en su carrera, mientras que la opción del Atlético Sanluqueño ya se experimentó sin éxito. Con un salto al primer equipo bastante complicado (Gaizka Garitano ha apostado por otros centrocampistas como Moussa Diakité), la sombra de una nueva cesión gana enteros. La clave está en saber si con renovación previa para dar un poco más de margen. Es una opción para al fin dar un golpe sobre la mesa porque el tiempo pasa y no perdona.